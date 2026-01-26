Vysokotlakový čistič K 2 Classic

K 2 Klasické tlakové čističe na občasné použitie a ľahké znečistenie. Plošný výkon 20 m2/h, tlak max. 110 bar, prietok max. 360 l/h, príkon 1400 W.

K 2 Classic je ideálny na občasné použitie a ľahké znečistenie. Kompaktné, ľahké a ľahko prenosné zariadenie dokonale vyčistí bicykle, záhradné náradie, záhradný nábytok a ďalšie. Po dokončení čistenia je možné zariadenie uložiť bez toho, aby zaberalo veľa miesta. K štandardnému vybaveniu K 2 Classic patrí striekacia pištoľ, 3 m hadica, plochá tryska a vodný filter na ochranu čerpadla pred vniknutím častíc nečistôt. Technické údaje: plošný výkon 20 m2/h, tlak 110 bar max., prietok 360 l/h max., príkon 1400 Watt.

Vlastnosti a výhody
Vysokotlakový čistič Vysokotlakový čistič K 2 Classic: Odkladanie príslušenstva na stroji
Odkladanie príslušenstva na stroji
Pohodlné a priestorovo úsporné úložisko príslušenstva.
Vysokotlakový čistič Vysokotlakový čistič K 2 Classic: Perfektne zosúladené príslušenstvo
Perfektne zosúladené príslušenstvo
S rôznorodým príslušenstvom zvládnete čistenie rýchlejšie Rôzne aplikácie môžu byť rozšírené a zdokonalené ďalším príslušenstvom.
Vysokotlakový čistič Vysokotlakový čistič K 2 Classic: Trojpiestové axiálne čerpadlo
Trojpiestové axiálne čerpadlo
Absolútne bezúdržbový.
Špecifikácie

Technické údaje

Druh prúdu (V/Hz) 220 - 240 / 50 - 60
Tlak (bar) max. 110
Prietok (l/h) max. 360
Plošný výkon (m²/h) 20
Teplota vody na prívode (°C) max. 40
Príkon (kW) 1,4
Napájací kábel (m) 5
Farba Žltá
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 3,3
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 4,5
Rozmery (d x š x v) (mm) 393 x 171 x 243

Balenie obsahuje

  • Vysokotlaková pištoľ: G 120 Q
  • Pracovný nadstavec s 1 druhom nastavenia prúdu
  • Vysokotlaková hadica: 3 m
  • Adaptér pre pripojenie záhradnej hadice A3/4"

Výbava

  • Integrovaný vodný filter
Oblasti využitia
  • Bicykle
  • Na čistenie záhradnej techniky, náradia
  • Záhradný/terasový/balkónový nábytok
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Vysokotlakový čistič K 2 Classic náhradný diel

