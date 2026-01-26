Vysokotlakový čistič K 2 Classic
K 2 Klasické tlakové čističe na občasné použitie a ľahké znečistenie. Plošný výkon 20 m2/h, tlak max. 110 bar, prietok max. 360 l/h, príkon 1400 W.
K 2 Classic je ideálny na občasné použitie a ľahké znečistenie. Kompaktné, ľahké a ľahko prenosné zariadenie dokonale vyčistí bicykle, záhradné náradie, záhradný nábytok a ďalšie. Po dokončení čistenia je možné zariadenie uložiť bez toho, aby zaberalo veľa miesta. K štandardnému vybaveniu K 2 Classic patrí striekacia pištoľ, 3 m hadica, plochá tryska a vodný filter na ochranu čerpadla pred vniknutím častíc nečistôt. Technické údaje: plošný výkon 20 m2/h, tlak 110 bar max., prietok 360 l/h max., príkon 1400 Watt.
Vlastnosti a výhody
Odkladanie príslušenstva na strojiPohodlné a priestorovo úsporné úložisko príslušenstva.
Perfektne zosúladené príslušenstvoS rôznorodým príslušenstvom zvládnete čistenie rýchlejšie Rôzne aplikácie môžu byť rozšírené a zdokonalené ďalším príslušenstvom.
Trojpiestové axiálne čerpadloAbsolútne bezúdržbový.
Špecifikácie
Technické údaje
|Druh prúdu (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Tlak (bar)
|max. 110
|Prietok (l/h)
|max. 360
|Plošný výkon (m²/h)
|20
|Teplota vody na prívode (°C)
|max. 40
|Príkon (kW)
|1,4
|Napájací kábel (m)
|5
|Farba
|Žltá
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|3,3
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|4,5
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|393 x 171 x 243
Balenie obsahuje
- Vysokotlaková pištoľ: G 120 Q
- Pracovný nadstavec s 1 druhom nastavenia prúdu
- Vysokotlaková hadica: 3 m
- Adaptér pre pripojenie záhradnej hadice A3/4"
Výbava
- Integrovaný vodný filter
Oblasti využitia
- Bicykle
- Na čistenie záhradnej techniky, náradia
- Záhradný/terasový/balkónový nábytok
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Vysokotlakový čistič K 2 Classic náhradný diel
Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher