S dvojnásobným výkonom – odolná akumulátorová kosačka LMO 5-18 Dual Battery Set je poháňaná 36-voltovým motorom a dvoma 18-voltovými batériami. Batérie a rýchlonabíjačka sú súčasťou balenia.

S dvoma 18-voltovými batériami a výkonným bezuhlíkovým 36-voltovým motorom je kosačka LMO 5-18 Dual Battery Set rovnako doma na veľkých trávnikoch s rozlohou až 550 metrov štvorcových. Ľahká a obratná akumulátorová kosačka sa dá bez námahy tlačiť cez nerovný terén a okolo prekážok. Pracovná šírka je 41 centimetrov a výšku kosenia je možné centrálne nastaviť v šiestich úrovniach od 25 do 70 centimetrov. Vďaka inteligentnému riadeniu motora funkcie iPower sa rýchlosť počas kosenia automaticky prispôsobuje podmienkam trávy. Keď je potrebné kosiť hrany alebo okraje, hrebene trávnika narovnajú steblá trávy pre lepšiu rýchlosť zachytenia. So systémom kosenia 2 v 1 sa pokosená tráva rovnomerne rozloží po trávniku ako prírodné hnojivo počas mulčovania alebo sa zhromažďuje v 45-litrovej nádobe na zber trávy – pre dlhšie nepretržité kosenie. Vodiaca rukoväť je teleskopická pre pohodlnú a ergonomickú pracovnú polohu. Skladací rám zaberá pri skladovaní veľmi málo miesta. K dispozícii je veľká, pevná rukoväť na prenášanie po schodoch a po schodoch. Batérie a rýchlonabíjačka sú súčasťou balenia.

Vlastnosti a výhody
Výkonný 36 V motor napájaný dvoma 18 V lítium-iónovými batériami.
Vysoký výkon a dlhšia životnosť produktu
Dodatočný výkon a optimalizovaná výdrž batérie. Vďaka inteligentnému riadeniu motora sa rýchlosť počas kosenia automaticky prispôsobuje podmienkam trávy.
Systém kosenia 2 v 1
  • Sekaná tráva sa počas kosenia efektívne zhromažďuje v koši na zachytávanie trávy.
  • Mulčovacia funkcia: Použitím mulčovacej súpravy sa kosená tráva rozprestiera po trávniku ako prírodné hnojivo.
Efektívne plnenie kontajnera na zachytávanie trávy
  • Vďaka optimalizovanému prúdeniu vzduchu sa kontajner na zachytávač trávy naplní až na 95 %. To znamená kratší čas zastavenia počas práce.
  • Klapka na nádobe na zachytávač trávy sa zatvorí, keď je úplne plná a je potrebné ju vyprázdniť.
Jednoduché nastavenie výšky rezu
  • Jediným pohybom možno výšku kosenia ľahko nastaviť do jednej zo šiestich úrovní v rozmedzí od 25 do 70 mm.
Kosenie až po okraj trávnika
  • Hrebene na trávnik automaticky kosia aj trávu blízko okrajov.
Úsporná konštrukcia
  • Textilný kôš na zachytávanie trávy sa dá sklopiť nadol a pri skladovaní na kosačke na trávu zaberá veľmi málo miesta.
  • Vyklápacia vodiaca tyč umožňuje úsporné odloženie.
Integrované držadlo
  • Integrované držadlo pre ľahkú prepravu.
Ergonomický koncept obsluhy
  • Rýchlouzávery pre jednoduché zaistenie. Nastaviteľný uhol pre zvislú pracovnú polohu.
  • Penová rukoväť pre bezpečné uchopenie a príjemný pocit.
  • Ovládacia lišta po celej dĺžke na vodiacej rukoväti zjednodušuje obsluhu.
Špecifikácie

Technické údaje

Napätie motora (V) 36
Zariadenie napájané z batérie
Batériová platforma 18 V Systém batérií
Šírka rezu (cm) 41
Výška rezu (mm) 25 - 70
Nastavenie výšky kosenia 6x
Objem zberného koša na trávu (l) 45
Pohon Bezuhlíkový motor
Otáčky (rpm) 3500
Typ batérie Lítium-iónová batéria
Napätie (V) 18
Kapacita (Ah) 5
Počet potrebných batérií (Kus(y)) 2
Výkon na jedno nabitie batérie * (m²) max. 550 (5,0 Ah)
Dĺžka prevádzky na jedno nabitie akumulátora (min) max. 40 (5,0 Ah)
Doba nabíjania batérie s rýchlonabíjačkou 80 % / 100 % (min) 94 / 143
Nabíjací prúd (A) 2,5
Napájanie pre nabíjačku batérií (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Farba Žltá
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 14
Rozmery (d x š x v) (mm) 1245 x 440 x 1031

Balenie obsahuje

  • Variant: Batérie a nabíjačka sú súčasťou balenia
  • Batéria: 18 V / 5,0 Ah batéria Kärcher Battery Power (2 ks)
  • Nabíjačka: 18 V rýchlonabíjačka Kärcher Battery Power (2 ks)
  • Mulčovacia súprava
  • Kôš na trávu

Výbava

  • Nôž
  • Vodiaca lišta, výškovo nastaviteľná
  • Integrované držadlo
  • Ukazovateľ stavu naplnenia
