Zametací stroj S 4 Twin
Zametací stroj S 4 Twin pre celoročné použitie na malých a úzkych plochách pre dôkladnú čistotu až po okraj. Dve bočné metly, 20 l objem nádoby na nečistoty a 680 mm šírka zametania.
Či už okvetné lístky na jar, piesok v lete, lístie na jeseň alebo posypové látky v zime. Efektívny a ergonomický zametací stroj S 4 Twin od spoločnosti Kärcher zabezpečí počas celého roka a v rekordnom tempe poriadok a čistotu okolo domu a v záhrade. Jeho výkonný zametací valec, 2 bočné metly a šírka zametania až 680 mm zabezpečia očistenie plochy až do 2 400 m² za hodinu a úplne bez námahy. Stroj odvádza pozametaný odpad priamo do objemnej, 20 litrovej nádoby na nečistoty. Dlhé štetiny bočných metiel zabezpečia dôkladné vyčistenie až po okraj. Plynulo regulovateľné a výškovo nastaviteľné posuvné držadlo je možné optimálne upraviť podľa výšky používateľa. Bajonetový uzáver zabráni strate skrutky pri nastavovaní výšky. Zametací stroj je možné v prípade potreby bez zohýbania jednoducho preklopiť cez nášľapnú plochu za rám a nosiť za rukoväť – pre úsporu miesta. Inštalácia bočnej metly bez nástroja je jedinečná. Takto je zametací stroj ihneď pripravený na používanie. Nádobu na nečistoty je možné ľahko vybrať, postaviť a vyprázdniť bez kontaktu s nečistotami.
Vlastnosti a výhody
Praktický uzáver pre bočné metlyUpevnenie bočnej metly bez nástrojov pre rýchlu montáž a použitie.
Pohodlná nášľapná plochaPreklopenie zametacieho stroja bez ohýbania – pre úsporu miesta.
Prestavenie výšky pomocou bajonetového mechanizmuZametanie, ktoré vďaka individuálnemu nastaveniu výšky chráni váš chrbát.
Veľká nádoba na nečistoty
- Časté vyprázdňovanie nádoby na nečistoty nie je potrebné.
Ľahké odoberanie nádoby na nečistoty
- Jednoduché vyprázdnenie nádoby na nečistoty.
Samostojaca nádoba na nečistoty
- Vyprázdnenie nádoby na nečistoty bez kontaktu s nečistotami.
Veľká šírka zametania
- Vysoký výkon čistenia.
Zametanie blízko okrajov
- Dôkladné zametanie rohov, okrajov a škár.
Praktická rukoväť
- Zametací stroj je možné ľahko prenášať a odložiť vďaka rukoväti.
Špecifikácie
Technické údaje
|Pracovná šírka s bočnou metlou (mm)
|680
|Max. plošný výkon (m²/h)
|2400
|Kryt / rám
|Plast
|Nádoba na nečistoty (l)
|20
|Farba
|Žltá
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|10,2
|Hmotnosť, pohotovostná (kg)
|10,2
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|11,6
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|760 x 668 x 940
Balenie obsahuje
- Bočná metla: 2 Kus(y)
Výbava
- Ergonomické držadlo na posúvanie
- Plynule nastaviteľná rukoväť
- Odkladacia poloha
- Úspora odkladacieho priestoru
- Upevnenie bočnej kefy bez nástrojov
- Samostojaca nádoba na nečistoty
Príslušenstvo
Zametací stroj S 4 Twin náhradný diel
Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher