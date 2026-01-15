Zametací stroj S 4 Twin

Zametací stroj S 4 Twin pre celoročné použitie na malých a úzkych plochách pre dôkladnú čistotu až po okraj. Dve bočné metly, 20 l objem nádoby na nečistoty a 680 mm šírka zametania.

Či už okvetné lístky na jar, piesok v lete, lístie na jeseň alebo posypové látky v zime. Efektívny a ergonomický zametací stroj S 4 Twin od spoločnosti Kärcher zabezpečí počas celého roka a v rekordnom tempe poriadok a čistotu okolo domu a v záhrade. Jeho výkonný zametací valec, 2 bočné metly a šírka zametania až 680 mm zabezpečia očistenie plochy až do 2 400 m² za hodinu a úplne bez námahy. Stroj odvádza pozametaný odpad priamo do objemnej, 20 litrovej nádoby na nečistoty. Dlhé štetiny bočných metiel zabezpečia dôkladné vyčistenie až po okraj. Plynulo regulovateľné a výškovo nastaviteľné posuvné držadlo je možné optimálne upraviť podľa výšky používateľa. Bajonetový uzáver zabráni strate skrutky pri nastavovaní výšky. Zametací stroj je možné v prípade potreby bez zohýbania jednoducho preklopiť cez nášľapnú plochu za rám a nosiť za rukoväť – pre úsporu miesta. Inštalácia bočnej metly bez nástroja je jedinečná. Takto je zametací stroj ihneď pripravený na používanie. Nádobu na nečistoty je možné ľahko vybrať, postaviť a vyprázdniť bez kontaktu s nečistotami.

Vlastnosti a výhody
Praktický uzáver pre bočné metly
Praktický uzáver pre bočné metly
Upevnenie bočnej metly bez nástrojov pre rýchlu montáž a použitie.
Pohodlná nášľapná plocha
Pohodlná nášľapná plocha
Preklopenie zametacieho stroja bez ohýbania – pre úsporu miesta.
Prestavenie výšky pomocou bajonetového mechanizmu
Prestavenie výšky pomocou bajonetového mechanizmu
Zametanie, ktoré vďaka individuálnemu nastaveniu výšky chráni váš chrbát.
Veľká nádoba na nečistoty
  • Časté vyprázdňovanie nádoby na nečistoty nie je potrebné.
Ľahké odoberanie nádoby na nečistoty
  • Jednoduché vyprázdnenie nádoby na nečistoty.
Samostojaca nádoba na nečistoty
  • Vyprázdnenie nádoby na nečistoty bez kontaktu s nečistotami.
Veľká šírka zametania
  • Vysoký výkon čistenia.
Zametanie blízko okrajov
  • Dôkladné zametanie rohov, okrajov a škár.
Praktická rukoväť
  • Zametací stroj je možné ľahko prenášať a odložiť vďaka rukoväti.
Špecifikácie

Technické údaje

Pracovná šírka s bočnou metlou (mm) 680
Max. plošný výkon (m²/h) 2400
Kryt / rám Plast
Nádoba na nečistoty (l) 20
Farba Žltá
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 10,2
Hmotnosť, pohotovostná (kg) 10,2
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 11,6
Rozmery (d x š x v) (mm) 760 x 668 x 940

Balenie obsahuje

  • Bočná metla: 2 Kus(y)

Výbava

  • Ergonomické držadlo na posúvanie
  • Plynule nastaviteľná rukoväť
  • Odkladacia poloha
  • Úspora odkladacieho priestoru
  • Upevnenie bočnej kefy bez nástrojov
  • Samostojaca nádoba na nečistoty

