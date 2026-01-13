Súprava so špirálovou hadicou
10 m špirálová hadica, multifunkčná pištoľ, hadicová spojka s ochranou proti zalomeniu, hadicová spojka s ochranou proti zalomeniu a Aqua Stop, prípojka G3/4, prípojka, nástenný držiak.
Súprava so špirálovou hadicou ponúka ideálne predpoklady pre pravidelné zavlažovanie malých záhrad, terás, balkónov alebo pri kempovaní. Už nemusíte namáhavo nosiť žiadne kanvy alebo ťahať hadice. Súprava so špirálovou hadicou od firmy Kärcher je skutočnou pomocou a vždy je pripravená na akékoľvek zavlažovanie. Detaily výbavy: 10 m špirálová hadica odolná voči UV žiareniu, multifunkčná pištoľ, 1x spojka pre špirálovú hadicu s ochranou proti zalomeniu, 1x spojka pre špirálovú hadicu s ochranou proti zalomeniu a systémom Aqua Stop, prípojka na kohútik G3/4, prípojka pre vnútorné armatúry ako aj nástenný držiak. Pomocou striekacej pištole dodávanej v tejto súprave bez námahy odstránite zo záhradného náradia aj veľkú nečistotu. Špirálová hadica sa po každom použití vráti do svojho kompaktného tvaru a môže sa úsporne uložiť na nástennom držiaku. Pomocou prípojky na vodovodný kohútik je možné špirálovú hadicou pripojiť dokonca aj na vodovodný kohútik v kuchyni.
Vlastnosti a výhody
1 x hadicová spojka s ochranou proti zalomeniu
1 x hadicová spojka s ochranou proti zalomeniu a systémom Aqua Stop
Prípojka na vodovodný kohútik G3/4
Nie je potrebné náročné navíjanie a odvíjanie ťažkých hadíc alebo nosenie ťažkých krhlí.
Mosadzná závitová prípojka pre vnútorné armatúry
- Pre pripojenie špirálovej hadice na vodovodné kohútiky v dome
Multifunkčná pištoľ so 4 druhmi rozstrekovaného prúdu
Po použití sa hadica vráti do pôvodného tvaru.
- Usporiadané odkladanie pre upratanú záhradu
Špirálová hadica, odolná voči UV žiareniu a prelomeniu (10 m)
- Zdravotne neškodné
Nástenný držiak
- Jednoduché upevňovanie na (vonkajšie) steny
Špecifikácie
Technické údaje
|Farba
|Žltá
|Hmotnosť (kg)
|0,8
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|570 x 100 x 100
Pri pripojení týchto produktov na sieť pitnej vody sa musia rešpektovať požiadavky EN 1717. V prípade potreby si vyžiadajte informácie od špecializovaného sanitárneho podniku.
Výbava
- Vzor prúdu: kužeľový prúd
- Vzor prúdu: bodový prúd
- Vzor prúdu: postrekovač
Oblasti využitia
- Zavlažovanie záhrady
- Črepníkové rastliny
- Okrasné rastliny
- Na čistenie záhradnej techniky, náradia