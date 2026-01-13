2-cestná spojka
2-cestná spojka na presné spájanie dvoch hadíc. Robustná kvalita a atraktívny dizajn.
Prípojky na vodovodný kohútik, hadicové spojky a hadice sú základom efektívneho zavlažovania. Preto ponúka Kärcher kompletný rad príslušenstva na spájanie, rozpájanie a opravu zavlažovacieho systému. Napríklad 2-cestnú spojku na presné spájanie dvoch hadíc. 2-cestná spojka sa dá použiť univerzálne pre všetky bežné záhradné hadice a láka svojou robustnou kvalitou a ergonomickým dizajnom pre ľahkú manipuláciu. 2-cestná spojka je kompatibilná s tromi najbežnejšími priemermi hadíc a všetkými dostupnými klik-systémami.
Vlastnosti a výhody
Robustný dizajn
- Zaručuje odolnosť
Na spojenie 2 hadíc
Špecifikácie
Technické údaje
|Farba
|Čierna
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|51 x 36 x 36