2-cestná spojka

2-cestná spojka na presné spájanie dvoch hadíc. Robustná kvalita a atraktívny dizajn.

Prípojky na vodovodný kohútik, hadicové spojky a hadice sú základom efektívneho zavlažovania. Preto ponúka Kärcher kompletný rad príslušenstva na spájanie, rozpájanie a opravu zavlažovacieho systému. Napríklad 2-cestnú spojku na presné spájanie dvoch hadíc. 2-cestná spojka sa dá použiť univerzálne pre všetky bežné záhradné hadice a láka svojou robustnou kvalitou a ergonomickým dizajnom pre ľahkú manipuláciu. 2-cestná spojka je kompatibilná s tromi najbežnejšími priemermi hadíc a všetkými dostupnými klik-systémami.

Vlastnosti a výhody
Robustný dizajn
  • Zaručuje odolnosť
Na spojenie 2 hadíc
Špecifikácie

Technické údaje

Farba Čierna
Rozmery (d x š x v) (mm) 51 x 36 x 36