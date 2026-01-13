2-cestný rozvádzač
2-cestný rozvádzač s 2 nezávislými, jednotlivo regulovateľným vodnými prípojkami. Ideálne sa hodí na pripojenie dvoch hadíc na jeden vodovodný kohútik..
Kvalitný 2-cestný rozvádzač s prípojkou na vodovodný kohútik G3/4 a redukciou G1/2 na zavlažovanie až s dvomi hadicami súčasne. 2-cestný rozvádzač má dve prípojky na vodovodný kohútik s dvomi nezávislými, bezstupňovými regulátormi a vyznačuje sa optimalizovaným prietokom vody. Dá sa použiť univerzálne v spojení so všetkými bežnými záhradnými hadicami a láka svojou robustnou kvalitou a ergonomickým dizajnom pre ľahkú manipuláciu. Matica s ľahkým chodom a pevným vnútorným závitom zaručuje jednoduché a pohodlné upevnenie na vodovodný kohútik. 2-cestný rozvádzač je kompatibilný s takmer všetkými dostupnými klik-systémami.
Vlastnosti a výhody
Dva navzájom nezávislé výstupy vody
- Oddelené výstupy vody na jednom vodovodnom kohútiku.
So zabudovaným predfiltrom
- Pre extra dlhú životnosť.
Prevlečná matica s ľahkým používaním
- Jednoduché upevnenie na vodovodné kohútiky so závitom 3/4“ alebo 1/2".
Špecifikácie
Technické údaje
|Veľkosť závitu
|G3/4 + G1/2
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|0,1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|50 x 126 x 78
Pri pripojení týchto produktov na sieť pitnej vody sa musia rešpektovať požiadavky EN 1717. V prípade potreby si vyžiadajte informácie od špecializovaného sanitárneho podniku.
Oblasti využitia
- Zavlažovanie záhrady
- Úžitkové záhrady
- Na čistenie záhradnej techniky, náradia