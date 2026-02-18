Hadicová spojka 1/2", 5/8"
1/2 ", 5/8" hadicová spojka je ergonomicky navrhnutá a zaručuje pohodlnú manipuláciu. Kompatibilné so všetkými klikacími systémami. Kompatibilné so všetkými klikacími systémami.
Jednoduché pripojenie a odpojenie: Hadicová spojka Kärcher je ergonomicky tvarovaná a má praktické zapustené rukoväte pre obzvlášť pohodlnú manipuláciu. Konektor pre hadicu je kompatibilný s priemermi hadíc 1/2 "a 5/8", ako aj so všetkými dostupnými systémami zacvakávania.
Vlastnosti a výhody
Zapustené rukoväte a ergonomický dizajn
- Ľahká manipulácia.
Pre hadice s priemerom 1/2 "a 5/8"
- Pre rýchle a pohodlné pripojenie k otvoru hadice.
Klik systém
- Kompatibilné so všetkými štandardnými klikacími systémami.
Špecifikácie
Technické údaje
|Priemer
|1/2″ / 5/8″
|Farba
|Čierna
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|63 x 36 x 36
Oblasti využitia
- Zavlažovanie záhrady
- Na čistenie záhradnej techniky, náradia