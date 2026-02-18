Hadicová spojka s 1/2 ", 5/8" Aqua Stop

Ergonomicky tvarovaná hadicová spojka s 1/2 ", 5/8" Aqua Stop sa dá namontovať pohodlne a bez rozstrekovania a je kompatibilná so všetkými systémami click.

Ergonomicky tvarovaná hadicová spojka s Aqua Stop zaisťuje pohodlné a rozpojovacie pripojenie a odpojenie. Praktické zapustené rukoväte umožňujú ľahkú manipuláciu. Konektor pre hadice s priemerom 1/2 "a 5/8" je kompatibilný so všetkými dostupnými klikacími systémami.

Vlastnosti a výhody
Zapustené rukoväte a ergonomický dizajn
  • Pre ľahkú manipuláciu
Aqua Stop
  • Pre bezpečné odpájanie príslušenstva a hadice bez rozstrekovania.
Klik systém
  • Kompatibilné so všetkými štandardnými klikacími systémami.
Špecifikácie

Technické údaje

Farba Čierna
Rozmery (d x š x v) (mm) 67 x 35 x 35
Oblasti využitia
  • Zavlažovanie záhrady
  • Na čistenie záhradnej techniky, náradia