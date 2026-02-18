Hadicová spojka s 1/2 ", 5/8" Aqua Stop
Ergonomicky tvarovaná hadicová spojka s 1/2 ", 5/8" Aqua Stop sa dá namontovať pohodlne a bez rozstrekovania a je kompatibilná so všetkými systémami click.
Ergonomicky tvarovaná hadicová spojka s Aqua Stop zaisťuje pohodlné a rozpojovacie pripojenie a odpojenie. Praktické zapustené rukoväte umožňujú ľahkú manipuláciu. Konektor pre hadice s priemerom 1/2 "a 5/8" je kompatibilný so všetkými dostupnými klikacími systémami.
Vlastnosti a výhody
Zapustené rukoväte a ergonomický dizajn
- Pre ľahkú manipuláciu
Aqua Stop
- Pre bezpečné odpájanie príslušenstva a hadice bez rozstrekovania.
Klik systém
- Kompatibilné so všetkými štandardnými klikacími systémami.
Špecifikácie
Technické údaje
|Farba
|Čierna
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|67 x 35 x 35
Oblasti využitia
- Zavlažovanie záhrady
- Na čistenie záhradnej techniky, náradia