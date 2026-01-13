Mosadzná 2-cestná spojka
Kvalitná a robustná 2-cestná spojka na spájanie a na predlžovanie hadíc. Nový rad mosadzných výrobkov Kärcher na poloprofesionálne používanie v záhrade sa vyznačuje kvalitou, ktorá vydrží každý tlak. Kvalitné spracovanie a robustný materiál zaručujú obzvlášť dlhú životnosť - aj pri silnom namáhaní.
Vlastnosti a výhody
2-cestná spojka
- Rýchle pripojenie dvoch hadicových kusov
Z mosadze
- Kvalitný spojovací kus s dlhou životnosťou
Klik systém
- Hodí sa pre všetky známe značky.
Špecifikácie
Technické údaje
|Farba
|mosadz
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|20 x 20 x 48
Oblasti využitia
- Zavlažovanie záhrady
- Úžitkové záhrady
- Črepníkové rastliny
- Okrasné rastliny
- Na čistenie záhradnej techniky, náradia