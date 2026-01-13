Mosadzná 2-cestná spojka

Kvalitná a robustná 2-cestná spojka na spájanie a na predlžovanie hadíc. Nový rad mosadzných výrobkov Kärcher na poloprofesionálne používanie v záhrade sa vyznačuje kvalitou, ktorá vydrží každý tlak. Kvalitné spracovanie a robustný materiál zaručujú obzvlášť dlhú životnosť - aj pri silnom namáhaní.

Vlastnosti a výhody
2-cestná spojka
  • Rýchle pripojenie dvoch hadicových kusov
Z mosadze
  • Kvalitný spojovací kus s dlhou životnosťou
Klik systém
  • Hodí sa pre všetky známe značky.
Špecifikácie

Technické údaje

Farba mosadz
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,1
Rozmery (d x š x v) (mm) 20 x 20 x 48
Oblasti využitia
  • Zavlažovanie záhrady
  • Úžitkové záhrady
  • Črepníkové rastliny
  • Okrasné rastliny
  • Na čistenie záhradnej techniky, náradia