Mosadzná hadicová spojka 1/2" a 5/8" so systémom Aqua Stop

Robustná mosadzná hadicová spojka s dlhou životnosťou so systémom Aqua Stop pre hadice 1/2" a 5/8". S pohodlným gumeným krúžkom pre ľahšiu manipuláciu a lepšie zafixovanie.

Kvalitná mosadzná hadicová spojka so systémom Aqua Stop pre hadice 1/2" a 5/8". S pohodlným gumeným krúžkom pre ľahšiu manipuláciu a lepšie zafixovanie. Odpájanie je vďaka systému Aqua Stop možné bez rozstriekanej vody. Nový rad mosadzných výrobkov Kärcher na poloprofesionálne používanie v záhrade sa vyznačuje kvalitou, ktorá vydrží každý tlak. Kvalitné spracovanie a robustný materiál zaručujú obzvlášť dlhú životnosť - aj pri silnom namáhaní.

Vlastnosti a výhody
Odpájanie bez rozstreku vďaka systému Aqua Stop
  • Pre bezpečné odpájanie príslušenstva a hadice bez rozstrekovania.
Kvalitná hadicová spojka z mosadze
  • Robustnosť a dlhá životnosť
Pohodlný gumený krúžok na držadle
  • Pre ľahkú manipuláciu a lepšiu fixáciu
Hodí sa pre hadice 1/2" a 5/8".
Špecifikácie

Technické údaje

Priemer 1/2″ / 5/8″
Farba mosadz
Hmotnosť (kg) 0,1
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,1
Rozmery (d x š x v) (mm) 48 x 33 x 33
Oblasti využitia
  • Zavlažovanie záhrady
  • Úžitkové záhrady
  • Črepníkové rastliny
  • Okrasné rastliny
  • Na čistenie záhradnej techniky, náradia