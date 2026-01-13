Mosadzná hadicová spojka 3/4"

Kvalitná a robustná mosadzná hadicová spojka na opravu poškodenej hadice príp. na spojenie hadíc s vnútorným priemerom 3/4". Nový rad mosadzných výrobkov Kärcher na poloprofesionálne používanie v záhrade sa vyznačuje kvalitou, ktorá vydrží každý tlak. Kvalitné spracovanie a robustný materiál zaručujú obzvlášť dlhú životnosť - aj pri silnom namáhaní.

Vlastnosti a výhody
Z mosadze
  • Kvalitný materiál s dlhou životnosťou
Hadicová spojka
  • Na spojenie dvoch hadíc alebo na opravu poškodených hadíc
Na spojenie hadíc s vnútorným priemerom 1/2" a 5/8" (2.645-102.0) 3/4" (2.645-103.0)
  • Hodí sa ku všetkých bežným záhradným hadiciam.
Špecifikácie

Technické údaje

Priemer 3/4″
Farba mosadz
Hmotnosť (kg) 0,2
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,2
Rozmery (d x š x v) (mm) 48 x 38 x 38
Oblasti využitia
  • Zavlažovanie záhrady
  • Úžitkové záhrady
  • Črepníkové rastliny
  • Okrasné rastliny
  • Na čistenie záhradnej techniky, náradia