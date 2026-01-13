Mosadzná prípojka na vodovodný kohútik G1
Robustná mosadzná hadicová prípojka G1 pre dlhú životnosť aj pri silnom namáhaní. S pohodlným gumeným krúžkom - pre ľahšiu manipuláciu a lepšie zafixovanie.
Kvalitná mosadzná prípojka na vodovodný kohútik G1 s pohodlným gumeným krúžkom pre ľahšiu manipuláciu a lepšie zafixovanie. Nový rad mosadzných výrobkov Kärcher na poloprofesionálne používanie v záhrade sa vyznačuje kvalitou, ktorá vydrží každý tlak. Kvalitné spracovanie a robustný materiál zaručujú obzvlášť dlhú životnosť - aj pri silnom namáhaní.
Vlastnosti a výhody
Kvalitná prípojka na vodovodný kohútik z mosadze
- Robustnosť a dlhá životnosť
Pohodlný gumený krúžok na držadle
- Pre ľahkú manipuláciu a lepšiu fixáciu
Špecifikácie
Technické údaje
|Veľkosť závitu
|G1
|Farba
|mosadz
|Hmotnosť (kg)
|0,1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|40 x 43 x 43
Pri pripojení týchto produktov na sieť pitnej vody sa musia rešpektovať požiadavky EN 1717. V prípade potreby si vyžiadajte informácie od špecializovaného sanitárneho podniku.
Oblasti využitia
- Zavlažovanie záhrady
- Úžitkové záhrady
- Črepníkové rastliny
- Okrasné rastliny
- Na čistenie záhradnej techniky, náradia