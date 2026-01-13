Mosadzná prípojka na vodovodný kohútik G1

Robustná mosadzná hadicová prípojka G1 pre dlhú životnosť aj pri silnom namáhaní. S pohodlným gumeným krúžkom - pre ľahšiu manipuláciu a lepšie zafixovanie.

Kvalitná mosadzná prípojka na vodovodný kohútik G1 s pohodlným gumeným krúžkom pre ľahšiu manipuláciu a lepšie zafixovanie. Nový rad mosadzných výrobkov Kärcher na poloprofesionálne používanie v záhrade sa vyznačuje kvalitou, ktorá vydrží každý tlak. Kvalitné spracovanie a robustný materiál zaručujú obzvlášť dlhú životnosť - aj pri silnom namáhaní.

Vlastnosti a výhody
Kvalitná prípojka na vodovodný kohútik z mosadze
  • Robustnosť a dlhá životnosť
Pohodlný gumený krúžok na držadle
  • Pre ľahkú manipuláciu a lepšiu fixáciu
Špecifikácie

Technické údaje

Veľkosť závitu G1
Farba mosadz
Hmotnosť (kg) 0,1
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,1
Rozmery (d x š x v) (mm) 40 x 43 x 43

Pri pripojení týchto produktov na sieť pitnej vody sa musia rešpektovať požiadavky EN 1717. V prípade potreby si vyžiadajte informácie od špecializovaného sanitárneho podniku.

Oblasti využitia
  • Zavlažovanie záhrady
  • Úžitkové záhrady
  • Črepníkové rastliny
  • Okrasné rastliny
  • Na čistenie záhradnej techniky, náradia