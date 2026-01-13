Mosadzná prípojka na vodovodný kohútik G3/4 s redukciou G1/2

Robustná mosadzná prípojka na vodovodný kohútik G3/4 s redukciou G1/2 s dlhou životnosťou pre pripojenie na dve veľkosti závitov. S pohodlným gumeným krúžko - pre ľahšiu manipuláciu a lepšie zafixovanie.

Kvalitná mosadzná prípojka na vodovodný kohútik G3/4 s redukciou G1/2 s dlhou životnosťou pre pripojenie na dve veľkosti závitov. S pohodlným gumeným krúžkom pre ľahšiu manipuláciu a lepšie zafixovanie. Nový rad mosadzných výrobkov Kärcher na poloprofesionálne používanie v záhrade sa vyznačuje kvalitou, ktorá vydrží každý tlak. Kvalitné spracovanie a robustný materiál zaručujú obzvlášť dlhú životnosť - aj pri silnom namáhaní.

Vlastnosti a výhody
Kvalitná prípojka na vodovodný kohútik z mosadze
  • Robustnosť a dlhá životnosť
Pohodlný gumený krúžok na držadle
  • Pre ľahkú manipuláciu a lepšiu fixáciu
Redukcia
  • Umožňuje pripojenie na 2 veľkosti závitov
Špecifikácie

Technické údaje

Veľkosť závitu G3/4 + G1/2
Farba mosadz
Hmotnosť (kg) 0,1
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,1
Rozmery (d x š x v) (mm) 44 x 37 x 37
Oblasti využitia
  • Zavlažovanie záhrady
  • Úžitkové záhrady
  • Črepníkové rastliny
  • Okrasné rastliny
  • Na čistenie záhradnej techniky, náradia