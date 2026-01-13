Prípojka G1/2
Prípojka G1/2 na spojenie hadicových spojok napr. so zavlažovačom (s vnútorným závitom).
Prípojky na vodovodný kohútik, hadicové spojky a hadice sú základom efektívneho zavlažovania. Preto ponúka Kärcher kompletný rad príslušenstva na spájanie, rozpájanie a opravu zavlažovacieho systému. Napríklad prístrojovú prípojku G1/2 na spojenie hadicových spojok napr. so zavlažovačom (s vnútorným závitom). Prípojka G1/2 sa dá použiť univerzálne pre všetky bežné záhradné hadice a vyznačuje sa ergonomickým dizajnom pre ľahkú manipuláciu. Prípojka je kompatibilná s tromi najbežnejšími priemermi hadíc a všetkými dostupnými klik-systémami.
Vlastnosti a výhody
Klik systém
- Možno kombinovať so všetkými známymi klik systémami.
Špecifikácie
Technické údaje
|Veľkosť závitu
|G1/2
|Farba
|Čierna
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|39 x 39 x 25