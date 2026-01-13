Regulačný ventil
Regulačný ventil zapájaný medzi hadicu a zavlažovač. Pre bezstupňovú reguláciu prietoku vody od 0 po maximum. Vrátane 2-cestnej spojky na spojenie dvoch hadíc.
Prípojky na vodovodný kohútik, hadicové spojky a hadice sú základom efektívneho zavlažovania. Preto ponúka Kärcher kompletný rad príslušenstva na spájanie, rozpájanie, reguláciu a opravu zavlažovacieho systému. Napríklad regulačný ventil Kärcher - ideálne riešenie pre reguláciu prietoku vody od 0 po maximum. Presviedča svojím ergonomickým dizajnom a zaručuje ľahkú manipuláciu. Regulačný ventil je možné použiť buď na spojenie hadice so zavlažovačom alebo - pomocou priloženej 2-cestnej spojky - na spojenie dvoch hadíc. Regulačný ventil Kärcher je kompatibilný s všetkými bežnými priemermi hadíc a všetkými dostupnými klik systémami.
Vlastnosti a výhody
Univerzálne použiteľný
- Pre všetky bežné záhradné hadice
Vrát. 2-cestnej spojky
Špecifikácie
Technické údaje
|Farba
|Žltá
|Hmotnosť (kg)
|0,1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|105 x 32 x 32