Regulačný ventil

Regulačný ventil zapájaný medzi hadicu a zavlažovač. Pre bezstupňovú reguláciu prietoku vody od 0 po maximum. Vrátane 2-cestnej spojky na spojenie dvoch hadíc.

Prípojky na vodovodný kohútik, hadicové spojky a hadice sú základom efektívneho zavlažovania. Preto ponúka Kärcher kompletný rad príslušenstva na spájanie, rozpájanie, reguláciu a opravu zavlažovacieho systému. Napríklad regulačný ventil Kärcher - ideálne riešenie pre reguláciu prietoku vody od 0 po maximum. Presviedča svojím ergonomickým dizajnom a zaručuje ľahkú manipuláciu. Regulačný ventil je možné použiť buď na spojenie hadice so zavlažovačom alebo - pomocou priloženej 2-cestnej spojky - na spojenie dvoch hadíc. Regulačný ventil Kärcher je kompatibilný s všetkými bežnými priemermi hadíc a všetkými dostupnými klik systémami.

Vlastnosti a výhody
Univerzálne použiteľný
  • Pre všetky bežné záhradné hadice
Vrát. 2-cestnej spojky
Špecifikácie

Technické údaje

Farba Žltá
Hmotnosť (kg) 0,1
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,1
Rozmery (d x š x v) (mm) 105 x 32 x 32