Univerzálna hadicová spojka

Univerzálna hadicová spojka pre všetky štandardné záhradné hadice. Na pripojenie / opravu dvoch hadíc. Ergonomický dizajn pre jednoduchú manipuláciu.

Základom efektívneho polievania sú konektory, hadicové spojky a hadice. Preto spoločnosť Kärcher ponúka kompletnú sériu príslušenstva na pripojenie, odpojenie a opravu zavlažovacích systémov, napríklad univerzálnu hadicovú spojku. Univerzálnu hadicovú spojku je možné použiť na všetky štandardné záhradné hadice a zaujme ergonomickým dizajnom pre jednoduchú manipuláciu. Perfektné riešenie na pripojenie alebo opravu dvoch hadíc. Univerzálna hadicová spojka je kompatibilná s tromi najobľúbenejšími priemermi hadíc.

Vlastnosti a výhody
Ergonomický dizajn
  • Pre ľahkú manipuláciu.
Univerzálne použiteľný
  • Hodí sa ku všetkých bežným záhradným hadiciam.
Na spájanie alebo opravu dvoch hadíc
Špecifikácie

Technické údaje

Priemer 1/2″ / 5/8″ / 3/4″
Farba Čierna
Rozmery (d x š x v) (mm) 65 x 39 x 39
Oblasti využitia
  • Zavlažovanie záhrady
  • Úžitkové záhrady
  • Črepníkové rastliny
  • Okrasné rastliny
  • Na čistenie záhradnej techniky, náradia