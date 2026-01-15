Univerzálna hadicová spojka
Univerzálna hadicová spojka pre všetky štandardné záhradné hadice. Na pripojenie / opravu dvoch hadíc. Ergonomický dizajn pre jednoduchú manipuláciu.
Základom efektívneho polievania sú konektory, hadicové spojky a hadice. Preto spoločnosť Kärcher ponúka kompletnú sériu príslušenstva na pripojenie, odpojenie a opravu zavlažovacích systémov, napríklad univerzálnu hadicovú spojku. Univerzálnu hadicovú spojku je možné použiť na všetky štandardné záhradné hadice a zaujme ergonomickým dizajnom pre jednoduchú manipuláciu. Perfektné riešenie na pripojenie alebo opravu dvoch hadíc. Univerzálna hadicová spojka je kompatibilná s tromi najobľúbenejšími priemermi hadíc.
Vlastnosti a výhody
Ergonomický dizajn
- Pre ľahkú manipuláciu.
Univerzálne použiteľný
- Hodí sa ku všetkých bežným záhradným hadiciam.
Na spájanie alebo opravu dvoch hadíc
Špecifikácie
Technické údaje
|Priemer
|1/2″ / 5/8″ / 3/4″
|Farba
|Čierna
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|65 x 39 x 39
Oblasti využitia
- Zavlažovanie záhrady
- Úžitkové záhrady
- Črepníkové rastliny
- Okrasné rastliny
- Na čistenie záhradnej techniky, náradia