Univerzálna hadicová spojka Plus s Aqua Stop
Univerzálna hadicová spojka Plus s Aqua Stop a zapustenou rukoväťou z mäkkého plastu pre pohodlnú manipuláciu. Kompatibilné so všetkými klikacími systémami.
Jednoduché pripojenie, odpojenie a oprava - s praktickou a ergonomickou univerzálnou hadicovou spojkou Kärcher Plus s Aqua Stop a zapustenou rukoväťou z mäkkého plastu pre obzvlášť pohodlnú manipuláciu. Flexibilný systém zástrčiek výrazne zjednodušuje polievanie malých i veľkých záhrad a plôch. Pretože funkčné konektory kohútika a hadicové spojky sú základom každého dobrého zavlažovacieho systému. Univerzálna hadicová spojka Plus s Aqua Stop je kompatibilná s tromi najobľúbenejšími priemermi hadíc a so všetkými dostupnými klikovými systémami.
Vlastnosti a výhody
Aqua Stop
- Pre bezpečné odpájanie príslušenstva a hadice bez rozstrekovania.
Priehlbiny na uchopenie z mäkkého plastu.
- Pre ľahkú manipuláciu.
Špecifikácie
Technické údaje
|Priemer
|1/2″ / 5/8″ / 3/4″
|Farba
|Žltá
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|70 x 43 x 43