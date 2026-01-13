Mosadzný postrekovač
Robustný mosadzný postrekovač s nastaviteľným rozstrekovacím prúdom od mäkkého prúdu až po silný.
Robustný mosadzný postrekovač na zavlažovanie malých až stredne veľkých plôch a záhrad. Je jedno, či chcete polievať úžitkové, ozdobné alebo izbové rastliny alebo čistiť záhradné stroje a nábytok – gumený krúžok umožňuje pohodlné ovládanie jednou rukou a zaručuje, že sa neunavíte ani pri dlhšom používaní. Tento postrekovač navyše ponúka ďalšie presvedčivé výhody, ako napríklad nastavenie rozstrekovaného prúdu podľa potreby od plného prúdu až po rozprašovanú hmlu. Okrem jednoduchej obsluhy a perfektnej funkčnosti sa záhradný postrekovať vyznačuje aj atraktívnym dizajnom. Ideálne riešenie pre pohodlné postrekovanie v záhrade. Mimochodom: Postrekovače Kärcher sú kompatibilné s všetkými dostupnými klik-systémami.
Vlastnosti a výhody
Z mosadze
- Zaručuje odolnosť
Prvky z mäkkého plastu s úchytom
- Pre väčšie pohodlie a ochranu.
Tvar rozstrekovaného prúdu plynulo nastaviteľný od bodového po kužeľový
- Ideálne sa hodí na zavlažovanie (kužeľový prúd) a čistenie (bodový prúd).
Špecifikácie
Technické údaje
|Farba
|mosadz
|Hmotnosť (kg)
|0,2
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,2
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|103 x 36 x 36
Výbava
- Počet rozstrekovacích prúdov: 2
- Vzor prúdu: kužeľový prúd
- Vzor prúdu: bodový prúd
Oblasti využitia
- Zavlažovanie záhrady
- Črepníkové rastliny
- Okrasné rastliny
- Na čistenie záhradnej techniky, náradia