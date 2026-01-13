Mosadzný postrekovač

Robustný mosadzný postrekovač s nastaviteľným rozstrekovacím prúdom od mäkkého prúdu až po silný.

Robustný mosadzný postrekovač na zavlažovanie malých až stredne veľkých plôch a záhrad. Je jedno, či chcete polievať úžitkové, ozdobné alebo izbové rastliny alebo čistiť záhradné stroje a nábytok – gumený krúžok umožňuje pohodlné ovládanie jednou rukou a zaručuje, že sa neunavíte ani pri dlhšom používaní. Tento postrekovač navyše ponúka ďalšie presvedčivé výhody, ako napríklad nastavenie rozstrekovaného prúdu podľa potreby od plného prúdu až po rozprašovanú hmlu. Okrem jednoduchej obsluhy a perfektnej funkčnosti sa záhradný postrekovať vyznačuje aj atraktívnym dizajnom. Ideálne riešenie pre pohodlné postrekovanie v záhrade. Mimochodom: Postrekovače Kärcher sú kompatibilné s všetkými dostupnými klik-systémami.

Vlastnosti a výhody
Z mosadze
  • Zaručuje odolnosť
Prvky z mäkkého plastu s úchytom
  • Pre väčšie pohodlie a ochranu.
Tvar rozstrekovaného prúdu plynulo nastaviteľný od bodového po kužeľový
  • Ideálne sa hodí na zavlažovanie (kužeľový prúd) a čistenie (bodový prúd).
Špecifikácie

Technické údaje

Farba mosadz
Hmotnosť (kg) 0,2
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,2
Rozmery (d x š x v) (mm) 103 x 36 x 36

Výbava

  • Počet rozstrekovacích prúdov: 2
  • Vzor prúdu: kužeľový prúd
  • Vzor prúdu: bodový prúd
Mosadzný postrekovač
Mosadzný postrekovač
Oblasti využitia
  • Zavlažovanie záhrady
  • Črepníkové rastliny
  • Okrasné rastliny
  • Na čistenie záhradnej techniky, náradia