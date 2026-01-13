Nástenný držiak pre záhradnú sprchu
Praktický nástenný držiak na bezpečné a čisté odkladanie tyčových polievacích nadstavcov ako aj na použitie ako záhradná sprcha.
Na kompaktnom nástennom držiaku sa dajú tyčové polievacie nadstavce perfekte zafixovať, a tým sa dajú ideálne využiť ako záhradná sprcha. Ideálne sa hodí aj na bezpečné a čisté odkladanie tyčových polievacích nadstavcov a trubíc na stenách v interiéri. Nástenný držiak sa hodí pre rúrky s priemerom 16 - 20 mm. Hmoždinky a skrutky sú súčasťou balenia.
Vlastnosti a výhody
Hodí sa pre tyče s priemerom 16 - 20 mm
- Flexibilné použitie.
Dodávka vrát. hmoždiniek a skrutiek
- Okamžite pripravené na použitie: V súprave sú obsiahnuté všetky diely potrebné pre zavlažovací systém.
Špecifikácie
Technické údaje
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|0,1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,2
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|65 x 86 x 146
Oblasti využitia
- Bazén, jazierko