Rozprašovacia tryska s regulačným ventilom
Tryska na polievanie malých povrchov a záhrad. Rozprašovací vzor je možné nastaviť od tvrdého po mäkký. Nastavenie objemu vody je možné iba jednou rukou.
Tryska na polievanie malých povrchov a záhrad. Či už na zalievanie plodín, okrasných alebo črepníkových rastlín alebo na čistenie záhradných strojov a nábytku - ergonomická rukoväť umožňuje pohodlné ovládanie jednou rukou a zaručuje, že dlhodobé používanie je hračka. Tryska má aj ďalšie pôsobivé výhody, ako napríklad nastavenie prietoku vody iba jednou rukou. A vzor striekania je možné podľa potreby upraviť z tvrdého na mäkký. Okrem toho, že je záhradná hubica mimoriadne užívateľsky príjemná a dokonale funkčná, zaujme aj atraktívnym dizajnom. V skratke: perfektné riešenie pre postrek v záhrade. V tejto chvíli stojí za zmienku, že spreje od spoločnosti Kärcher sú kompatibilné so všetkými dostupnými systémami klikania.
Vlastnosti a výhody
Nastavenie prietoku vody jednou rukou (regulovateľný postrekovač)
- Pre pohodlnú a ľahkú manipuláciu
Rozstrekovací prúd nastaviteľný od tvrdého po mäkký
- Na zavlažovanie podľa potreby
Špecifikácie
Technické údaje
|Farba
|Čierna
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|119 x 34 x 34
Výbava
- Vzor prúdu: kužeľový prúd
- Vzor prúdu: bodový prúd