Držiak hadice

Nástenný držiak na hadicu pre priestorovo úsporné uloženie hadice. S otvorami pre trysky a postrekovacie nadstavce a vhodné pre všetky bežné záhradné hadice.

Jednoduché a kompaktné použitie a nenápadný dizajn: Vďaka nástennému držiaku na hadicu môžete teraz záhradnú hadicu uložiť na stenu, aby ste ušetrili miesto. Má tiež miesto pre dýzy a nadstavce. Po použití môžete záhradnú hadicu ľahko umiestniť na držiak na hadicu. Vďaka vysokokvalitným materiálom je nástenný držiak na hadicu mimoriadne odolný voči opotrebovaniu a má dlhú životnosť, ako aj voči UV žiareniu a mrazu. Kärcher poskytuje na výrobok aj 5-ročnú záruku.

Vlastnosti a výhody
Praktické a úsporné odkladanie hadíc
  • Všetko odložené na jednom mieste.
Držiak hubice
  • Zavlažovacie príslušenstvo je vždy po ruke.
Päťročná záruka
  • Dlhá životnosť
Odolnosť voči UV žiareniu a mrazu
  • Pripravené na použitie kedykoľvek počas roka.
Špecifikácie

Technické údaje

Kapacita hadice (m) 35 (1/2") / 25 (5/8") / 20 (3/4")
Rozstup skrutiek pre montáž na stenu (mm) 115
Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 0,5
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,5
Rozmery (d x š x v) (mm) 286 x 144 x 240

Výbava

  • Držiak hubice
  • Nástenný držiak vrátane skrutiek a hmoždiniek
Oblasti využitia
  • Zavlažovanie záhrady
  • Malé až stredne veľké plochy
