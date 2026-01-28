Držiak hadice
Nástenný držiak na hadicu pre priestorovo úsporné uloženie hadice. S otvorami pre trysky a postrekovacie nadstavce a vhodné pre všetky bežné záhradné hadice.
Jednoduché a kompaktné použitie a nenápadný dizajn: Vďaka nástennému držiaku na hadicu môžete teraz záhradnú hadicu uložiť na stenu, aby ste ušetrili miesto. Má tiež miesto pre dýzy a nadstavce. Po použití môžete záhradnú hadicu ľahko umiestniť na držiak na hadicu. Vďaka vysokokvalitným materiálom je nástenný držiak na hadicu mimoriadne odolný voči opotrebovaniu a má dlhú životnosť, ako aj voči UV žiareniu a mrazu. Kärcher poskytuje na výrobok aj 5-ročnú záruku.
Vlastnosti a výhody
Praktické a úsporné odkladanie hadíc
- Všetko odložené na jednom mieste.
Držiak hubice
- Zavlažovacie príslušenstvo je vždy po ruke.
Päťročná záruka
- Dlhá životnosť
Odolnosť voči UV žiareniu a mrazu
- Pripravené na použitie kedykoľvek počas roka.
Špecifikácie
Technické údaje
|Kapacita hadice (m)
|35 (1/2") / 25 (5/8") / 20 (3/4")
|Rozstup skrutiek pre montáž na stenu (mm)
|115
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|0,5
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,5
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|286 x 144 x 240
Výbava
- Držiak hubice
- Nástenný držiak vrátane skrutiek a hmoždiniek
Oblasti využitia
- Zavlažovanie záhrady
- Malé až stredne veľké plochy