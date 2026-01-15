Držiak hadice Premium s boxom
Robustný držiak pre vonkajšie steny. S priečinkom pre postrekovač, sprchy, prípojky, spojky a rukavice plus odkladací box pre záhradné nožnice atď. Pre všetky bežné záhradné hadice.
Robustný držiak hadice Premium s boxom od firmy Kärcher sa najlepšie hodí na jednoduchú montáž na vonkajšiu stenu. Praktický držiak šetrí miesto a ponúka možnosť pre odkladanie postrekovačov a spŕch. Okrem toho má priečinok na odkladanie prípojok na vodovodný kohútik, spojok a záhradných rukavíc. Ale to ešte nestačí: Aby malo skutočne všetko svoj poriadok, ponúka držiak hadice Premium s boxom navyše odkladací box pre záhradné nožnice a iné záhradné náradie. Vhodný pre všetky bežné záhradné hadice. Ideálny na rýchle navinutie a odvinutie hadice – pri minimálnej náročnosti na miesto.
Vlastnosti a výhody
Možnosť odkladania postrekovačov a spŕch
Praktické a úsporné odkladanie hadíc
- Všetko odložené na jednom mieste.
- Pre všetky známe záhradné hadice
Robustné spracovanie
- Dlhá životnosť
Odkladací priečinok pre prípojky na vodovodný kohútik, spojky a záhradné rukavice
Nástenný držiak
- Jednoduché upevňovanie na (vonkajšie) steny
Prídavný odkladací box pre záhradné nožnice a iné záhradné náradie
Špecifikácie
Technické údaje
|Kapacita hadice (m)
|max. 35 (1/2") / max. 25 (5/8") / max. 20 (3/4")
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|1,4
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|1,4
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|150 x 300 x 460
Držiak hadice Premium s boxom náhradný diel
Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher