Držiak hadice Premium s boxom

Robustný držiak pre vonkajšie steny. S priečinkom pre postrekovač, sprchy, prípojky, spojky a rukavice plus odkladací box pre záhradné nožnice atď. Pre všetky bežné záhradné hadice.

Robustný držiak hadice Premium s boxom od firmy Kärcher sa najlepšie hodí na jednoduchú montáž na vonkajšiu stenu. Praktický držiak šetrí miesto a ponúka možnosť pre odkladanie postrekovačov a spŕch. Okrem toho má priečinok na odkladanie prípojok na vodovodný kohútik, spojok a záhradných rukavíc. Ale to ešte nestačí: Aby malo skutočne všetko svoj poriadok, ponúka držiak hadice Premium s boxom navyše odkladací box pre záhradné nožnice a iné záhradné náradie. Vhodný pre všetky bežné záhradné hadice. Ideálny na rýchle navinutie a odvinutie hadice – pri minimálnej náročnosti na miesto.

Vlastnosti a výhody
Možnosť odkladania postrekovačov a spŕch
Praktické a úsporné odkladanie hadíc
  • Všetko odložené na jednom mieste.
  • Pre všetky známe záhradné hadice
Robustné spracovanie
  • Dlhá životnosť
Odkladací priečinok pre prípojky na vodovodný kohútik, spojky a záhradné rukavice
Nástenný držiak
  • Jednoduché upevňovanie na (vonkajšie) steny
Prídavný odkladací box pre záhradné nožnice a iné záhradné náradie
Špecifikácie

Technické údaje

Kapacita hadice (m) max. 35 (1/2") / max. 25 (5/8") / max. 20 (3/4")
Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 1,4
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 1,4
Rozmery (d x š x v) (mm) 150 x 300 x 460
Držiak hadice Premium s boxom náhradný diel

