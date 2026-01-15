Držiak na hadicu

Robustne spracovaný držiak na hadicu pre upevnenie na vonkajšie steny. Praktický a úsporný: Možnosť odkladania postrekovačov a spŕch. Pre všetky bežné záhradné hadice.

Robustný držiak hadice Plus od firmy Kärcher sa jednoducho montuje na vonkajšiu stenu. Praktický držiak šetrí miesto a ponúka možnosť pre odkladanie postrekovačov a spŕch. Vhodný pre všetky bežné záhradné hadice. Ošetrovaniu záhrady tak nestojí nič v ceste. Pretože inovačné systémy Kärcher na odkladanie hadíc stanovujú nové štandardy v oblasti funkcionality, dizajnu a kvality. Ideálny na rýchle navinutie a odvinutie hadice, bez ručného vedenia – pri minimálnej náročnosti na miesto. Pretože zavlažovanie s Kärcherom má filipa.

Vlastnosti a výhody
Jednoduché upevňovanie na vonkajšie steny
  • Dobré uskladňovanie
Je praktický a šetrí miesto s možnosťou odkladania pre postrekovače a sprchy
Špecifikácie

Technické údaje

Kapacita hadice (m) max. 35 (1/2") / max. 25 (5/8") / max. 20 (3/4")
Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 0,2
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,2
Rozmery (d x š x v) (mm) 160 x 250 x 180