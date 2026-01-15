Držiak na hadicu
Robustne spracovaný držiak na hadicu pre upevnenie na vonkajšie steny. Praktický a úsporný: Možnosť odkladania postrekovačov a spŕch. Pre všetky bežné záhradné hadice.
Robustný držiak hadice Plus od firmy Kärcher sa jednoducho montuje na vonkajšiu stenu. Praktický držiak šetrí miesto a ponúka možnosť pre odkladanie postrekovačov a spŕch. Vhodný pre všetky bežné záhradné hadice. Ošetrovaniu záhrady tak nestojí nič v ceste. Pretože inovačné systémy Kärcher na odkladanie hadíc stanovujú nové štandardy v oblasti funkcionality, dizajnu a kvality. Ideálny na rýchle navinutie a odvinutie hadice, bez ručného vedenia – pri minimálnej náročnosti na miesto. Pretože zavlažovanie s Kärcherom má filipa.
Vlastnosti a výhody
Jednoduché upevňovanie na vonkajšie steny
- Dobré uskladňovanie
Je praktický a šetrí miesto s možnosťou odkladania pre postrekovače a sprchy
- Dobré uskladňovanie
Špecifikácie
Technické údaje
|Kapacita hadice (m)
|max. 35 (1/2") / max. 25 (5/8") / max. 20 (3/4")
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|0,2
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,2
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|160 x 250 x 180