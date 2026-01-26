Hadicový box Premium CR 7.220 Automatic
Hadicový box CR 7.220 Automatic radu Premium s automatickým navíjaním ako aj odvíjaním hadice s ľahkým chodom. Otočný od 0° – 180°, nastaviteľná zarážka natáčania predchádza poškodeniu stien a predmetov vedľa boxu. Plochý nástenný držiak šetrí miesto. Zmontovaný, vrátane hadice.
S kompaktným hadicovými boxom Premium CR 7.220 Automatic, rýchlo a bez problémov naviniete a odviniete hadicu bez toho, aby sa zauzlila. Rolovanie hadice je automatické a rovnomerné. Automatické navíjanie okrem toho ponúka integrovanú hadicovú brzdu, ktorá zaručuje kontrolované rolovanie. Hadicový box je možné vďaka plochému držiaku na stenu a kompaktným rozmerom umiestniť obzvlášť úsporne. Navyše je možné pomocou praktickej zarážky individuálne nastaviť uhol natočenia od 0° – 180°. Takto je možné účinne chrániť predmety, či steny. Vrátane 20 plus 2 m kvalitnej 1/2" hadice neobsahujúcej ftaláty, postrekovača,1 hadicovej spojky, 1 hadicovej spojky so systémom Aqua Stop na odpájanie bez rozstreku, prípojky na vodovodný kohútik G 3/4 a redukcie G 1/2.
Vlastnosti a výhody
Vrát. 20 plus 2 m kvalitnej 1/2" hadice bez obsahu ftalátov (<0,1%)
Postrekovač
1 hadicová spojka
1 univerzálna hadicová spojka so systémom Aqua Stop
Prípojka na vodovodný kohútik G3/4 a redukcia G1/2
Pohodlné odkladanie príslušenstva
Zmontovaný
Špecifikácie
Technické údaje
|Tlak prasknutia (bar)
|24
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|10,8
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|11,9
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|260 x 506 x 420
Pri pripojení týchto produktov na sieť pitnej vody sa musia rešpektovať požiadavky EN 1717. V prípade potreby si vyžiadajte informácie od špecializovaného sanitárneho podniku.
Výbava
- Vzor prúdu: kužeľový prúd
- Vzor prúdu: bodový prúd
Video
Oblasti využitia
- Zavlažovanie záhrady
- Črepníkové rastliny
- Okrasné rastliny
Hadicový box Premium CR 7.220 Automatic náhradný diel
Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher