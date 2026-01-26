Hadicový box Premium CR 7.220 Automatic

Hadicový box CR 7.220 Automatic radu Premium s automatickým navíjaním ako aj odvíjaním hadice s ľahkým chodom. Otočný od 0° – 180°, nastaviteľná zarážka natáčania predchádza poškodeniu stien a predmetov vedľa boxu. Plochý nástenný držiak šetrí miesto. Zmontovaný, vrátane hadice.

S kompaktným hadicovými boxom Premium CR 7.220 Automatic, rýchlo a bez problémov naviniete a odviniete hadicu bez toho, aby sa zauzlila. Rolovanie hadice je automatické a rovnomerné. Automatické navíjanie okrem toho ponúka integrovanú hadicovú brzdu, ktorá zaručuje kontrolované rolovanie. Hadicový box je možné vďaka plochému držiaku na stenu a kompaktným rozmerom umiestniť obzvlášť úsporne. Navyše je možné pomocou praktickej zarážky individuálne nastaviť uhol natočenia od 0° – 180°. Takto je možné účinne chrániť predmety, či steny. Vrátane 20 plus 2 m kvalitnej 1/2" hadice neobsahujúcej ftaláty, postrekovača,1 hadicovej spojky, 1 hadicovej spojky so systémom Aqua Stop na odpájanie bez rozstreku, prípojky na vodovodný kohútik G 3/4 a redukcie G 1/2.

Vlastnosti a výhody
Vrát. 20 plus 2 m kvalitnej 1/2" hadice bez obsahu ftalátov (<0,1%)
Postrekovač
1 hadicová spojka
1 univerzálna hadicová spojka so systémom Aqua Stop
Prípojka na vodovodný kohútik G3/4 a redukcia G1/2
Pohodlné odkladanie príslušenstva
Zmontovaný
Špecifikácie

Technické údaje

Tlak prasknutia (bar) 24
Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 10,8
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 11,9
Rozmery (d x š x v) (mm) 260 x 506 x 420

Pri pripojení týchto produktov na sieť pitnej vody sa musia rešpektovať požiadavky EN 1717. V prípade potreby si vyžiadajte informácie od špecializovaného sanitárneho podniku.

Výbava

  • Vzor prúdu: kužeľový prúd
  • Vzor prúdu: bodový prúd
Hadicový box Premium CR 7.220 Automatic
Hadicový box Premium CR 7.220 Automatic

Video

Oblasti využitia
  • Zavlažovanie záhrady
  • Črepníkové rastliny
  • Okrasné rastliny
Hadicový box Premium CR 7.220 Automatic náhradný diel

Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher