Hadicový vozík HT 3.420 súprava 1/2"
Hadicový vozík s výškovo nastaviteľnou vidlicou, zahnutou prípojkou, voľnobežnou ručnou kľukou a inovatívnou sklápacou funkciou pre úsporné odkladanie. Zmontovaný.
Zmontovaný hadicový vozík HT 3.420 súprava 1/2" sa perfektne hodí na zavlažovanie stredne veľkých až veľkých plôch a záhrad. Vďaka inovatívnej sklápacej funkcii sa dá jednoducho a úsporne odkladať. Podrobnosti vybavenia: Výškovo prestaviteľná posuvná vidlica, 20 m 1/2" hadica PrimoFlex®, postrekovač, 3 x hadicová spojka, 1 x hadicová spojka so systémom Aqua Stop, prípojka na vodovodný kohútik G3/4 a redukcia G1/2. Kapacita: 40 m 1/2" hadica alebo 30 m 5/8" hadica alebo 20 m 3/4" hadica.
Vlastnosti a výhody
1 x štandardná hadicová spojka so systémom Aqua Stop
20 m 1/2" hadica PrimoFlex®
3 x štandardná hadicová spojka
Zmontovaný
Voľnobežná ručná kľuka
- Jednoduchá manipulácia pri navíjaní a odvíjaní hadice
Prípojka na vodovodný kohútik G3/4 a redukcia G1/2
Veľké kolesá
- Pre zvýšenú mobilitu
Výškovo prestaviteľná vidlica na posúvanie
Kapacita: 40 m 1/2" hadica alebo 30 m 5/8" hadica alebo 25 m 3/4" hadica
- Pre všetky známe záhradné hadice
Zaklápacia funkcia
- Na úsporné odkladanie.
Špecifikácie
Technické údaje
|Dĺžka hadice (m)
|20
|Kapacita hadice (m)
|max. 20 (1/2")
|Tlak prasknutia (bar)
|24
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|2,3
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|4,7
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|390 x 450 x 700
Pri pripojení týchto produktov na sieť pitnej vody sa musia rešpektovať požiadavky EN 1717. V prípade potreby si vyžiadajte informácie od špecializovaného sanitárneho podniku.
Výbava
- Vzor prúdu: kužeľový prúd
- Vzor prúdu: bodový prúd
Video
Hadicový vozík HT 3.420 súprava 1/2" náhradný diel
Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher