Hadicový vozík s výškovo nastaviteľnou vidlicou, zahnutou prípojkou, voľnobežnou ručnou kľukou a inovatívnou sklápacou funkciou pre úsporné odkladanie. Zmontovaný.

Zmontovaný hadicový vozík HT 3.420 súprava 1/2" sa perfektne hodí na zavlažovanie stredne veľkých až veľkých plôch a záhrad. Vďaka inovatívnej sklápacej funkcii sa dá jednoducho a úsporne odkladať. Podrobnosti vybavenia: Výškovo prestaviteľná posuvná vidlica, 20 m 1/2" hadica PrimoFlex®, postrekovač, 3 x hadicová spojka, 1 x hadicová spojka so systémom Aqua Stop, prípojka na vodovodný kohútik G3/4 a redukcia G1/2. Kapacita: 40 m 1/2" hadica alebo 30 m 5/8" hadica alebo 20 m 3/4" hadica.

Vlastnosti a výhody
1 x štandardná hadicová spojka so systémom Aqua Stop
20 m 1/2" hadica PrimoFlex®
3 x štandardná hadicová spojka
Zmontovaný
Voľnobežná ručná kľuka
  • Jednoduchá manipulácia pri navíjaní a odvíjaní hadice
Prípojka na vodovodný kohútik G3/4 a redukcia G1/2
Veľké kolesá
  • Pre zvýšenú mobilitu
Výškovo prestaviteľná vidlica na posúvanie
Kapacita: 40 m 1/2" hadica alebo 30 m 5/8" hadica alebo 25 m 3/4" hadica
  • Pre všetky známe záhradné hadice
Zaklápacia funkcia
  • Na úsporné odkladanie.
Špecifikácie

Technické údaje

Dĺžka hadice (m) 20
Kapacita hadice (m) max. 20 (1/2")
Tlak prasknutia (bar) 24
Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 2,3
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 4,7
Rozmery (d x š x v) (mm) 390 x 450 x 700

Pri pripojení týchto produktov na sieť pitnej vody sa musia rešpektovať požiadavky EN 1717. V prípade potreby si vyžiadajte informácie od špecializovaného sanitárneho podniku.

Výbava

  • Vzor prúdu: kužeľový prúd
  • Vzor prúdu: bodový prúd
Video

