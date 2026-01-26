Súprava s kovovým hadicovým vozíkom HT 80 M / Kit
Súprava s hadicovým vozíkom HT 80 M, 20 m (1/2") hadicou Plus PrimoFlex®, striekacou pištoľou Plus, 4 univerzálnymi hadicovými spojkami Plus a prípojkou na kohútik G 3/4.
Zmontovaná súprava s hadicovým vozíkom HT 80 M obsahuje: hadicový vozík HT 80 M z kovu, 20 m (1/2") hadicu Plus PrimoFlex®, striekaciu pištoľ Plus, 4 univerzálne hadicové spojky Plus (3x bez, 1x so systémom Aqua Stop), ako aj prípojku na kohútik G 3/4. Súprava s hadicovým vozíkom sa ideálne hodí na zavlažovanie stredne veľkých až veľkých plôch a záhrad. Hadicový vozík HT 80 M má oceľový rám a bubon, ktoré sú odolné voči hrdzi a maximálne robustné. Jeho nekĺzavá, ergonomická rúčka a výškovo prestaviteľná vidlica na posúvanie výrazne zjednodušujú prácu. Ďalšie detaily výbavy: Vedenie hadice, voľnobežná ručná kľuka a zahnutá hadicová prípojka. Moderné hadicové vozíky umožňujú rýchle navíjanie a odvíjanie hadice, bez ručnéhovedenia hadice – pri minimálnej potrebe miesta. Hadicové vozíky Kärcher sú kompatibilné s všetkými dostupnými klik-systémami.
Vlastnosti a výhody
Voľnobežná ručná kľuka
- Na ľahké navíjanie hadice.
Výškovo prestaviteľná vidlica na posúvanie
Robustný oceľový rám a bubon
- Zaručuje odolnosť a dlhú životnosť
Protišymková, ergonomická rúčka
- Pohodlná rukoväť pre ľahkú manipuláciu.
Vedenie hadice
- Pre ľahké navíjanie a odvíjanie hadice
S 20 m 1/2 "hadicou Plus, striekacou pištoľou Plus, 4 univerzálnymi hadicovými spojkami Plus a G3/4 kohútikovým pripojením
Špecifikácie
Technické údaje
|Dĺžka hadice (m)
|20
|Kapacita hadice (m)
|max. 20 (1/2")
|Tlak prasknutia (bar)
|24
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|8,4
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|9,7
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|420 x 570 x 853
DuPont ™ a Kevlar® sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti E.I. du Pont de Nemours and Company.
Balenie obsahuje
- Hadicová spojka: 3 Kus(y)
- Hadicová spojka so systémom Aqua Stop: 1 Kus(y)
- Prípojka na vodovodný kohútik s redukciou, G3/4, G1/2: 1
- Postrekovač: 1 Kus(y)
Výbava
- Vzor prúdu: kužeľový prúd
- Vzor prúdu: bodový prúd
Oblasti využitia
- Zavlažovanie záhrady
- Na čistenie záhradnej techniky, náradia
- Úžitkové záhrady
