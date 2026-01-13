Kruhový zavlažovač RS 130/3

Kruhový zavlažovač RS 130/3 sa ideálne hodí na zavlažovanie stredne veľkých plôch a záhrad. Maximálna zavlažovaná plocha je 133 m2.

Kruhový zavlažovač RS 130/3 sa ideálne hodí na zavlažovanie stredne veľkých plôch a záhrad. Maximálna zavlažovaná plocha je 133 m2. Zavlažovač sa dá ľahko napojiť na záhradnú hadicu a je kompatibilný so všetkými dostupnými klik systémami.

Vlastnosti a výhody
Kovové ramená
  • Robustnosť a dlhá životnosť
Špecifikácie

Technické údaje

Prietokové množstvo vody 15,5 l/min
Priemer zavlažovanej plochy 2 bar ≤ 11 m
Priemer zavlažovanej plochy 4 bar ≤ 13 m
Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 0,2
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,2
Rozmery (d x š x v) (mm) 200 x 248 x 100
Kruhový zavlažovač RS 130/3
Príslušenstvo