Kruhový zavlažovač RS 130/3
Kruhový zavlažovač RS 130/3 sa ideálne hodí na zavlažovanie stredne veľkých plôch a záhrad. Maximálna zavlažovaná plocha je 133 m2. Zavlažovač sa dá ľahko napojiť na záhradnú hadicu a je kompatibilný so všetkými dostupnými klik systémami.
Vlastnosti a výhody
Kovové ramená
- Robustnosť a dlhá životnosť
Špecifikácie
Technické údaje
|Prietokové množstvo vody
|15,5 l/min
|Priemer zavlažovanej plochy 2 bar
|≤ 11 m
|Priemer zavlažovanej plochy 4 bar
|≤ 13 m
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|0,2
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,2
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|200 x 248 x 100