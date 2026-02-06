Adaptér na pištoľ M

Adaptér na pripojenie starých pištolí (pištoľ M, 96, 97) na novšie pracovné nadstavce. Hodí sa pre vysokotlakové čističe Kärcher Home & Garden do roku výroby 2010.

Aj pre staršie modely (do roku výroby 2010) ponúka spoločnosť Kärcher riešenie: S adaptérom M je možné k pištoli M, 96 a 97 pripojiť súčasné príslušenstvo.

Vlastnosti a výhody
Adaptér pre staršie pištole do roku výroby 2010
  • Medzikus pre pištoľ a pracovný nadstavec.
Nový dizajn
  • Obzvlášť jednoduchá obsluha
Integrované zosilnenie
  • Pre pohodlnú a stabilnú prácu s vysokotlakovým čističom.
Špecifikácie

Technické údaje

Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 0,1
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,1
Rozmery (d x š x v) (mm) 105 x 42 x 42
Kompatibilné stroje
Adaptér na pištoľ M náhradný diel

