Adaptér na pištoľ M
Adaptér na pripojenie starých pištolí (pištoľ M, 96, 97) na novšie pracovné nadstavce. Hodí sa pre vysokotlakové čističe Kärcher Home & Garden do roku výroby 2010.
Aj pre staršie modely (do roku výroby 2010) ponúka spoločnosť Kärcher riešenie: S adaptérom M je možné k pištoli M, 96 a 97 pripojiť súčasné príslušenstvo.
Vlastnosti a výhody
Adaptér pre staršie pištole do roku výroby 2010
- Medzikus pre pištoľ a pracovný nadstavec.
Nový dizajn
- Obzvlášť jednoduchá obsluha
Integrované zosilnenie
- Pre pohodlnú a stabilnú prácu s vysokotlakovým čističom.
Špecifikácie
Technické údaje
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|0,1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|105 x 42 x 42
Adaptér na pištoľ M náhradný diel
Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher