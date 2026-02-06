Bočná kefa na vlhké zametanie S4
Dve bočné metly zametacieho stroja so špeciálnymi štetinami pre vlhké nečistoty. Vhodné pre zametacie stroje S 4 až S 4 Twin.
Bočné metly zo štandardných štetín a 3-krát tvrdených štetín sú vhodné najmä na čistenie a zametanie vlhkých nečistôt. Odporúča sa používanie napríklad pri zametaní lístia na zemi, ktoré je nasiaknuté dažďom. Bočné metly sú vhodné pre zametacie stroje S 4 až S 4 Twin.
Vlastnosti a výhody
Špeciálne štetiny zo zmesi štandardných štetín a 3-krát tvrdších štetín
- Lepšia sila na uvoľnenie a pozametanie mokrých nečistôt.
- Spoľahlivo pozbiera aj jemnozrnné nečistoty.
Špecifikácie
Technické údaje
|Množstvo v balení (Kus(y))
|2
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|0,2
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,5
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|250 x 250 x 50
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
- Cesty
- Mokré nečistoty