Bočná kefa na vlhké zametanie S4

Dve bočné metly zametacieho stroja so špeciálnymi štetinami pre vlhké nečistoty. Vhodné pre zametacie stroje S 4 až S 4 Twin.

Bočné metly zo štandardných štetín a 3-krát tvrdených štetín sú vhodné najmä na čistenie a zametanie vlhkých nečistôt. Odporúča sa používanie napríklad pri zametaní lístia na zemi, ktoré je nasiaknuté dažďom. Bočné metly sú vhodné pre zametacie stroje S 4 až S 4 Twin.

Vlastnosti a výhody
Špeciálne štetiny zo zmesi štandardných štetín a 3-krát tvrdších štetín
  • Lepšia sila na uvoľnenie a pozametanie mokrých nečistôt.
  • Spoľahlivo pozbiera aj jemnozrnné nečistoty.
Špecifikácie

Technické údaje

Množstvo v balení (Kus(y)) 2
Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 0,2
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,5
Rozmery (d x š x v) (mm) 250 x 250 x 50
Oblasti využitia
  • Cesty
  • Mokré nečistoty