Bočné kefy pre RC 3, 2 ks

Flexibilné bočné metly umožňujú dôkladné čistenie hrán a rohov pomocou robotického vysávača RC 3 na všetkých bežne dostupných tvrdých podlahách a kobercoch s nízkym vlasom.

Flexibilné bočné metly umožňujú dôkladné čistenie hrán a rohov pomocou robotického vysávača RC 3 na všetkých bežne dostupných tvrdých podlahách a kobercoch s nízkym vlasom.

Špecifikácie

Technické údaje

Množstvo v balení (Kus(y)) 2
Farba Biela
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,1
Rozmery (d x š x v) (mm) 98 x 85 x 41