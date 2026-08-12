Bočné kefy pre RC 3, 2 ks
Flexibilné bočné metly umožňujú dôkladné čistenie hrán a rohov pomocou robotického vysávača RC 3 na všetkých bežne dostupných tvrdých podlahách a kobercoch s nízkym vlasom.
Flexibilné bočné metly umožňujú dôkladné čistenie hrán a rohov pomocou robotického vysávača RC 3 na všetkých bežne dostupných tvrdých podlahách a kobercoch s nízkym vlasom.
Špecifikácie
Technické údaje
|Množstvo v balení (Kus(y))
|2
|Farba
|Biela
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|98 x 85 x 41