Box na príslušenstvo Bike

Box na príslušenstvo Bike s optimálne prispôsobeným príslušenstvom na čistenie bicyklov.

S optimálne prispôsobeným príslušenstvom z boxu na príslušenstvo Bike vyčistíte bicykle dôkladne a šetrne. Univerzálna kefa s mäkkými štetinami sa môže pripojiť k striekacej pištoli a odstráni nepoddajné znečistenie. Čistiaci prostriedok uvoľní z bicykla typické znečistenie a pritom ochráni citlivé komponenty. Vysokokvalitná flaušová utierka z mikrovlákna vysuší vyčistené predmety pred uskladnením. Na odkladanie príslušenstva slúži dodaný box, ktorý sa dá upevniť na tlakový čistič.

Vlastnosti a výhody
Box na príslušenstvo
  • Môže sa pripevniť klipom, takže bude všetko dobre uložené.
Univerzálna kefa
  • Uvoľní aj nepoddajné znečistenie.
Čistiace prostriedky na bicykle
  • Na optimálne čistenie bicyklov a príslušenstva bicyklov.
Kvalitná flaušová utierka z mikrovlákna
  • Na vysušenie čistených predmetov pred ich odložením.
Špecifikácie

Technické údaje

Zloženie textilných vlákien 80 % Polyester, 20 % Polyamid
Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 1,2
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 1,3
Rozmery (d x š x v) (mm) 229 x 221 x 108

Balenie obsahuje

  • Odkladací box
  • Univerzálna kefa
  • Utierka z mikrovlákna
  • Čistenie bicyklov/motoriek

Video

Oblasti využitia
  • Bicykle
  • Topánky / turistická obuv
  • Kočíky/buginy