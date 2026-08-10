Box na príslušenstvo Bike
Box na príslušenstvo Bike s optimálne prispôsobeným príslušenstvom na čistenie bicyklov.
S optimálne prispôsobeným príslušenstvom z boxu na príslušenstvo Bike vyčistíte bicykle dôkladne a šetrne. Univerzálna kefa s mäkkými štetinami sa môže pripojiť k striekacej pištoli a odstráni nepoddajné znečistenie. Čistiaci prostriedok uvoľní z bicykla typické znečistenie a pritom ochráni citlivé komponenty. Vysokokvalitná flaušová utierka z mikrovlákna vysuší vyčistené predmety pred uskladnením. Na odkladanie príslušenstva slúži dodaný box, ktorý sa dá upevniť na tlakový čistič.
Vlastnosti a výhody
Box na príslušenstvo
- Môže sa pripevniť klipom, takže bude všetko dobre uložené.
Univerzálna kefa
- Uvoľní aj nepoddajné znečistenie.
Čistiace prostriedky na bicykle
- Na optimálne čistenie bicyklov a príslušenstva bicyklov.
Kvalitná flaušová utierka z mikrovlákna
- Na vysušenie čistených predmetov pred ich odložením.
Špecifikácie
Technické údaje
|Zloženie textilných vlákien
|80 % Polyester, 20 % Polyamid
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|1,2
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|1,3
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|229 x 221 x 108
Balenie obsahuje
- Odkladací box
- Univerzálna kefa
- Utierka z mikrovlákna
- Čistenie bicyklov/motoriek
Video
Oblasti využitia
- Bicykle
- Topánky / turistická obuv
- Kočíky/buginy