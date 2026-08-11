Filter HEPA pre VC 5
Vďaka hygienickému HEPA-filtru (EN 1822:1998) je vyfukovaný vzduch z vysávača čistejší ako okolitý vzduch. Doporučujeme každoročnú výmenu.
Hygienický HEPA-fllter (EN 1822:1998) zadrží spoľahlivo a bezpečne jemné nečistoty ako napríklad peľ alebo čiastočky vyvolávajúce alergie. Pritom je natoľko dôkladný, že vzduch na výstupe vysávača je čistejší ako vzduch v miestnosti, v ktorej práve pracujete. Výmenu filtra doporučujeme raz ročne.
Vlastnosti a výhody
Vhodné príslušenstvo pre vysávač VC 5 Kärcher
Zadrží spoľahlivo jemný prach, peľ a čiastočky vyvolávajúce alergie
Vyfukovaný vzduch z vysávača je čistejší ako okolitý vzduch v miestnosti
Filter by mal byť menený raz ročne
Špecifikácie
Technické údaje
|Množstvo v balení (Kus(y))
|1
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|85 x 75 x 46
Oblasti využitia
- Suché nečistoty