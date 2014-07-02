Filtračné vrecká z netkanej textílie T 10, T 12, Trek Vac 2, Trek Vac 3, 10 kusov, 10 Kus(y), T 10, T 12, Trek Vac 2, Trek Vac 3
Trojvrstvové, odolné filtračné vrecká z netkanej textílie prachovej triedy M, vhodné pre suché vysávače Kärcher. Obsah balenia: 10 ks.
Extrémne pevné 3-vrstvové filtračné vrecká z netkanej textílie prachovej triedy M. V porovnaní s papierovými filtračnými vreckami ponúka netkaná textília 2- až 3-krát väčší objem. Štandard pre T 10/1 a T 12/1. Obsah balenia: 10 ks.
Špecifikácie
Technické údaje
|Počet (Kus(y))
|10
|Farba
|Biela
|Hmotnosť (kg)
|0,6
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,6
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|365 x 240 x 85