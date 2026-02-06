Hygienický HEPA filter pre VCS 3 Nano a KVA 2
Hygienický filter HEPA (EN 1822:1998) spoľahlivo odstraňuje najjemnejšie častice z odpadového vzduchu vysávača a zaisťuje citeľne čistejší vzduch v miestnosti.
Hygienický filter HEPA (EN 1822:1998) filtruje najjemnejšie častice nečistôt, ako sú peľ, alergény a prach z odpadového vzduchu vášho vysávača s maximálnou účinnosťou. Vďaka vysokej filtračnej kapacite je odpadový vzduch po vysávaní často čistejší ako okolitý vzduch. Pre optimálny výkon a hygienu odporúčame raz ročne vymeniť hygienický filter HEPA (EN 1822:1998). Vhodné pre vysávače KVA 2 a VCS 3 Nano.
Vlastnosti a výhody
HEPA filtrácia podľa EN 1822:1998
- Zaručuje najvyššie štandardy filtrov a spoľahlivo odstraňuje najmenšie častice, ako sú prachové častice, peľ a alergény.
- Zaisťuje zdravší vzduch v interiéri, ideálny pre alergikov.
Kvalitné materiály
- Dlhá životnosť produktu.
Jednoduchá manipulácia a vybratie filtra
- Bajonetový uzáver pre rýchlu a jednoduchú výmenu filtra.
Špecifikácie
Technické údaje
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|89 x 89 x 35