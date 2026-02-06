Hygienický HEPA filter pre VCS 3 Nano a KVA 2

Hygienický filter HEPA (EN 1822:1998) spoľahlivo odstraňuje najjemnejšie častice z odpadového vzduchu vysávača a zaisťuje citeľne čistejší vzduch v miestnosti.

Hygienický filter HEPA (EN 1822:1998) filtruje najjemnejšie častice nečistôt, ako sú peľ, alergény a prach z odpadového vzduchu vášho vysávača s maximálnou účinnosťou. Vďaka vysokej filtračnej kapacite je odpadový vzduch po vysávaní často čistejší ako okolitý vzduch. Pre optimálny výkon a hygienu odporúčame raz ročne vymeniť hygienický filter HEPA (EN 1822:1998). Vhodné pre vysávače KVA 2 a VCS 3 Nano.

Vlastnosti a výhody
HEPA filtrácia podľa EN 1822:1998
  • Zaručuje najvyššie štandardy filtrov a spoľahlivo odstraňuje najmenšie častice, ako sú prachové častice, peľ a alergény.
  • Zaisťuje zdravší vzduch v interiéri, ideálny pre alergikov.
Kvalitné materiály
  • Dlhá životnosť produktu.
Jednoduchá manipulácia a vybratie filtra
  • Bajonetový uzáver pre rýchlu a jednoduchú výmenu filtra.
Špecifikácie

Technické údaje

Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,1
Rozmery (d x š x v) (mm) 89 x 89 x 35
Kompatibilné stroje