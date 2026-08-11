Kryt sacej hlavy FC 5
Vylepšený kryt sacej hlavy umožňuje efektívnejšie zbieranie špiny. Na vylepšenie žltých strojov FC 5, ktoré ním nie sú ešte vybavené sériovo.
Už žiadne chumáče na podlahe: Nový kryt sacej hlavy pre FC 5 vrátane integrovaného zdvíhača vlákien a širšieho vzduchového kanála umožňuje ešte efektívnejšie zbieranie veľkých nečistôt – čím sa zlepšuje celkový výkon čistenia. Na vylepšenie všetkých žltých strojov FC 5, ktoré ním nie sú ešte vybavené sériovo.
Vlastnosti a výhody
Integrovaný zdvíhač vlákien
- Drážky umožňujú ešte lepšie zbieranie chumáčov prachu a iných veľkých čiastočiek.
Široký sací kanál
- Efektívne zbieranie väčšej špiny, ako sú napríklad chumáče vlasov.
Jednoduchá výmena
- Nový kryt sa dá rýchlo a bez námahy vymeniť.
Špecifikácie
Technické údaje
|Farba
|Žltá
|Hmotnosť (kg)
|0,2
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,3
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|300 x 100 x 34