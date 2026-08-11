Kryt sacej hlavy FC 5

Vylepšený kryt sacej hlavy umožňuje efektívnejšie zbieranie špiny. Na vylepšenie žltých strojov FC 5, ktoré ním nie sú ešte vybavené sériovo.

Už žiadne chumáče na podlahe: Nový kryt sacej hlavy pre FC 5 vrátane integrovaného zdvíhača vlákien a širšieho vzduchového kanála umožňuje ešte efektívnejšie zbieranie veľkých nečistôt – čím sa zlepšuje celkový výkon čistenia. Na vylepšenie všetkých žltých strojov FC 5, ktoré ním nie sú ešte vybavené sériovo.

Vlastnosti a výhody
Integrovaný zdvíhač vlákien
  • Drážky umožňujú ešte lepšie zbieranie chumáčov prachu a iných veľkých čiastočiek.
Široký sací kanál
  • Efektívne zbieranie väčšej špiny, ako sú napríklad chumáče vlasov.
Jednoduchá výmena
  • Nový kryt sa dá rýchlo a bez námahy vymeniť.
Špecifikácie

Technické údaje

Farba Žltá
Hmotnosť (kg) 0,2
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,3
Rozmery (d x š x v) (mm) 300 x 100 x 34