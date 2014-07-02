Leštiace pady na kameň/linoleum/PVC pre FP, 3 ks

3 leštiace pady pre leštič podláh FP 303. Špeciálne na perfektné leštenie matných kamenných podláh, PVC alebo linolea.

3 leštiace pady pre leštič s odsávaním FP 303. Na perfektné leštenie matných kamenných podláh, PVC alebo linolea. Leštiace pady boli vyvinuté špeciálne pre túto oblasť použitia a vďaka svojim špeciálnym vlastnostiam zaručujú ešte lepší výsledok leštenia na matných kamenných podlahách, PVC a linoleu. Leštiace pady jednoducho upevnite na leštiaci kotúč leštiča a dajte sa do práce.

Vlastnosti a výhody
Leštiace pady z kvalitného mikrovlákna
  • Perfektné výsledky leštenia na matných podlahách z prírodného kameňa, PVC a linolea
  • Špeciálne vyvinuté na leštenie matných podláh z prírodného kameňa, linolea a PVC.
  • Možné prať v práčke pri 60 ℃
Špecifikácie

Technické údaje

Množstvo v balení (Kus(y)) 3
Farba Biela
Hmotnosť (kg) 0,1
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,1
Rozmery (d x š x v) (mm) 125 x 125 x 15
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
  • Matné plastové podlahy a podlahy z prírodného kameňa