Leštiace pady na kameň/linoleum/PVC pre FP, 3 ks
3 leštiace pady pre leštič podláh FP 303. Špeciálne na perfektné leštenie matných kamenných podláh, PVC alebo linolea.
3 leštiace pady pre leštič s odsávaním FP 303. Na perfektné leštenie matných kamenných podláh, PVC alebo linolea. Leštiace pady boli vyvinuté špeciálne pre túto oblasť použitia a vďaka svojim špeciálnym vlastnostiam zaručujú ešte lepší výsledok leštenia na matných kamenných podlahách, PVC a linoleu. Leštiace pady jednoducho upevnite na leštiaci kotúč leštiča a dajte sa do práce.
Vlastnosti a výhody
Leštiace pady z kvalitného mikrovlákna
- Perfektné výsledky leštenia na matných podlahách z prírodného kameňa, PVC a linolea
- Špeciálne vyvinuté na leštenie matných podláh z prírodného kameňa, linolea a PVC.
- Možné prať v práčke pri 60 ℃
Špecifikácie
Technické údaje
|Množstvo v balení (Kus(y))
|3
|Farba
|Biela
|Hmotnosť (kg)
|0,1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|125 x 125 x 15
Oblasti využitia
- Matné plastové podlahy a podlahy z prírodného kameňa