Leštiace pady na parkety, lakované/laminát pre FP, 3 ks
3 leštiace pady pre leštič podláh FP 303. Špeciálne na perfektné leštenie tvrdých plôch s ochrannou vrstvou, ako sú lakované parkety, korok a laminát.
3 leštiace pady pre leštič podláh s odsávaním FP 303. Pre perfektné leštenie podláh s ochrannou vrstvou. Leštiace pady na podlahy s ochrannou vrstvou boli vyvinuté špeciálne pre túto oblasť použitia a vďaka svojim špeciálnym vlastnostiam zaručujú ešte lepší výsledok leštenia na tvrdých plochách s ochrannou vrstvou, ako je korok, parkety alebo laminát. Leštiace pady jednoducho upevnite na leštiaci kotúč leštiča a dajte sa do práce.
Vlastnosti a výhody
Leštiace pady z kvalitného mikrovlákna
- Perfektné výsledky leštenia na podlahových krytinách s ochrannou vrstvou (parkety, laminát, korok)
- Špeciálne vyvinuté na leštenie podlahových krytín s ochrannou vrstvou (parkety, laminát, korok)
- Možné prať v práčke pri 60 ℃
Špecifikácie
Technické údaje
|Množstvo v balení (Kus(y))
|3
|Farba
|Biela
|Hmotnosť (kg)
|0,1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|125 x 125 x 8
Oblasti využitia
- Utesnené tvrdé podlahy