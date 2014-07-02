Leštiace pady na parkety, lakované/laminát pre FP, 3 ks

3 leštiace pady pre leštič podláh FP 303. Špeciálne na perfektné leštenie tvrdých plôch s ochrannou vrstvou, ako sú lakované parkety, korok a laminát.

3 leštiace pady pre leštič podláh s odsávaním FP 303. Pre perfektné leštenie podláh s ochrannou vrstvou. Leštiace pady na podlahy s ochrannou vrstvou boli vyvinuté špeciálne pre túto oblasť použitia a vďaka svojim špeciálnym vlastnostiam zaručujú ešte lepší výsledok leštenia na tvrdých plochách s ochrannou vrstvou, ako je korok, parkety alebo laminát. Leštiace pady jednoducho upevnite na leštiaci kotúč leštiča a dajte sa do práce.

Vlastnosti a výhody
Leštiace pady z kvalitného mikrovlákna
  • Perfektné výsledky leštenia na podlahových krytinách s ochrannou vrstvou (parkety, laminát, korok)
  • Špeciálne vyvinuté na leštenie podlahových krytín s ochrannou vrstvou (parkety, laminát, korok)
  • Možné prať v práčke pri 60 ℃
Špecifikácie

Technické údaje

Množstvo v balení (Kus(y)) 3
Farba Biela
Hmotnosť (kg) 0,1
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,1
Rozmery (d x š x v) (mm) 125 x 125 x 8
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
  • Utesnené tvrdé podlahy