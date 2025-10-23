Nabíjacie stanice na akumulátorové čističe okien
Komfortné nabíjanie čističov okien
Naše akumulátorové čističe okien dokážu v prípade najvýkonnejších modelov na jedno nabitie umyť až 270 m2 okien alebo iných hladkých plôch, čo zodpovedá približne 40 minútam prevádzky. Opätovné nabitie batérie je najkomfortnejšie prostredníctvom praktickej nabíjacej stanice, ktorá je štandardnou súčasťou príslušenstva pre AKU čističe okien Kärcher.
Súpravy nabíjacích staníc s náhradnou batériou
Potrebujete naraz umyť väčšie množstvo okien s veľkou plochou napríklad v kancelárskych priestoroch? Chcete pracovať nepretržite bez čakania na nabitie batérie? Práve pre vás je ideálnym riešením súprava nabíjacej stanice a náhradnej batérie na akumulátorové čističe okien. Kým umývate okná s jednou batériou, druhá sa môže rýchlo nabiť v nabíjacej stanici a vy tak môžete umývať neobmedzene veľkú plochu bez prerušenia práce.