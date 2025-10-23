Náhradné batérie
Náhradné batérie do čističov okien
Náhradné batérie do AKU čističov na okná
Potrebujete naraz a rýchlo vyčistiť veľké množstvo okien a nechcete byť pri tom limitovaní výdržou batérie svojho AKU čističa okien? Skvelým riešením je mať vždy po ruke náhradnú batériu. Kým pracujete a v stroji máte jednu batériu, druhá sa medzitým môže nabíjať, vďaka čomu môžete čistiť naozaj takmer bez prestávky. Výmena batérií vám nezaberie viac ako 10 sekúnd. Hravo tak vyčistíte naraz všetky okná, zrkadlá a ďalšie sklenené plochy v celom dome na jeden raz.
Akumulátory do čističov okien
Všetky akumulátory pri častom používaní strácajú v priebehu rokov svoju kapacitu a každá batéria má predpísaný počet nabíjacích a vybíjacích cyklov, na ktoré je stavaná. Kvalitné akumulátory v strojoch Kärcher vydržia stovky nabíjacích cyklov. Ak sa vám však po rokoch zdá, že váš AKU čistič okien sa vybíja rýchlejšie, než keď bol nový, prezrite si našu ponuku príslušenstva a objednajte si novú batériu.