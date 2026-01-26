Náhradné trysky pre plošný čistič T 350
Kvalitné náhradné trysky umožňujú jednoduchú výmenu trysiek a hodia sa na výmenu trysiek plošných čističov T-Racer T 300 / T 350 pre triedy strojov K 2 až K 7. Balenie obsahuje tri páry trysiek pre rôzne výkonové triedy vysokotlakových čističov ako aj dve svorky na upevnenie.
Vlastnosti a výhody
Náhradná tryska
- Rýchla a jednoduchá výmena starých trysiek.
- Vysoká kvalita pre dlhú životnosť.
Vysokotlakový plochý prúd
- Rovnomerné čistenie a uvoľňovanie zažratých nečistôt.
Intenzívne čistenie vysokým tlakom
- Lepšie uvoľňovanie špiny a efektívne čistenie.
Špecifikácie
Technické údaje
|Farba
|Čierna
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|17 x 17 x 18