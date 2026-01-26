Plošný čistič T-Racer T 350

Plošný čistič T-Racer T 350 vyčistí veľké plochy bez rozstrekovania vody. Plynulé prispôsobovanie tlaku pre tvrdé a chúlostivé povrchy. Rukoväť na čistenie vertikálnych plôch.

Plošný čistič T-Racer T 350 vyčistí veľké plochy v exteriéri rýchlo a efektívne. Rotačné rameno Twin-jet zabezpečuje veľkoplošné odstraňovanie špiny. Pri porovnaní s čistením pomocou pracovného nadstavca sa ušetrí asi polovica času. Kryt pritom spoľahlivo ochráni používateľa a okolie pred striekajúcou vodou. Vďaka takzvanému efektu vznášadla sa T-Racer obzvlášť jednoducho manévruje. Plošný čistič T-Racer T 350 ponúka plynulé prispôsobovanie tlaku. Tvrdé plochy, ako je kameň a betón, tak vyčistíte podľa potreby, rovnako aj chúlostivejšie povrchy, ako je drevo. Ergonomická rukoväť sa stará o to, aby sa dali optimálne vyčistiť aj vertikálne plochy, ako sú garážové brány, fasáda či ploty. Plošný čistič T-Racer T 350 je vhodný pre všetky vysokotlakové čističe Kärcher pre domácnosť tried K2 až K7.

Vlastnosti a výhody
Dve rotujúce trysky s plochým prúdom
  • Dobrý plošný výkon: ideálny na čistenie väčších plôch.
Ochrana proti rozstreku
  • Čistenie bez rozstrekovania.
Prispôsobenie tlaku
  • Plynulé prispôsobenie tlaku príslušnému čisteniu.
  • Čistenie chúlostivých a nechúlostivých plôch, ako je drevo a kameň.
Rukoväť
  • Pohodlné čistenie zvislých plôch.
Efekt vznášadla
  • Plošný čistič sa vznáša nad podlahou a zaručuje jednoduchú prácu.
Špecifikácie

Technické údaje

Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 1,5
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 1,8
Rozmery (d x š x v) (mm) 712 x 280 x 971

Video

Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
  • Oblasti okolo domu a záhrady
  • Terasa
  • Garážové brány
  • Fasády malých domov
  • (Dvorové) vchody, príjazdové cesty
  • Záhradné steny a kamenné múry či bazény.
  • Cesty
Príslušenstvo
Plošný čistič T-Racer T 350 náhradný diel

Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher