Plošný čistič T-Racer T 350
Plošný čistič T-Racer T 350 vyčistí veľké plochy bez rozstrekovania vody. Plynulé prispôsobovanie tlaku pre tvrdé a chúlostivé povrchy. Rukoväť na čistenie vertikálnych plôch.
Plošný čistič T-Racer T 350 vyčistí veľké plochy v exteriéri rýchlo a efektívne. Rotačné rameno Twin-jet zabezpečuje veľkoplošné odstraňovanie špiny. Pri porovnaní s čistením pomocou pracovného nadstavca sa ušetrí asi polovica času. Kryt pritom spoľahlivo ochráni používateľa a okolie pred striekajúcou vodou. Vďaka takzvanému efektu vznášadla sa T-Racer obzvlášť jednoducho manévruje. Plošný čistič T-Racer T 350 ponúka plynulé prispôsobovanie tlaku. Tvrdé plochy, ako je kameň a betón, tak vyčistíte podľa potreby, rovnako aj chúlostivejšie povrchy, ako je drevo. Ergonomická rukoväť sa stará o to, aby sa dali optimálne vyčistiť aj vertikálne plochy, ako sú garážové brány, fasáda či ploty. Plošný čistič T-Racer T 350 je vhodný pre všetky vysokotlakové čističe Kärcher pre domácnosť tried K2 až K7.
Vlastnosti a výhody
Dve rotujúce trysky s plochým prúdom
- Dobrý plošný výkon: ideálny na čistenie väčších plôch.
Ochrana proti rozstreku
- Čistenie bez rozstrekovania.
Prispôsobenie tlaku
- Plynulé prispôsobenie tlaku príslušnému čisteniu.
- Čistenie chúlostivých a nechúlostivých plôch, ako je drevo a kameň.
Rukoväť
- Pohodlné čistenie zvislých plôch.
Efekt vznášadla
- Plošný čistič sa vznáša nad podlahou a zaručuje jednoduchú prácu.
Špecifikácie
Technické údaje
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|1,5
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|1,8
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|712 x 280 x 971
Oblasti využitia
- Oblasti okolo domu a záhrady
- Terasa
- Garážové brány
- Fasády malých domov
- (Dvorové) vchody, príjazdové cesty
- Záhradné steny a kamenné múry či bazény.
- Cesty
