Návlek z mikrovlákna pre WV, exteriér, 2 ks

Ideálny na vonkajšie sklá: Návlek na suchý zips pre sprejové fľaše Extra a Štandard. 2 kusy návlekov v balení, vrátane škrabky na odstraňovanie priľnutých nečistôt.

Vďaka systému suchého zipsu sa návlek dá jednoducho vymieňať. Vďaka abrazívnym vláknam je vhodný najmä na vonkajšie plochy, v prípade priľnutých nečistôt je možné použiť škrabku, ktorá je súčasťou balenia.

Vlastnosti a výhody
Mikrovláknový návlek na čistenie vonkajších plôch
  • Pre čisté okná bez šmúh.
Upevnenie na suchý zips
  • Vďaka upevneniu prostredníctvom suchého zipsu možno návlek z mikrovlákna jednoducho a rýchlo vymeniť
Škrabka na nečistoty
Určené pre Sprejové fľaše WV Extra
Špecifikácie

Technické údaje

Množstvo v balení (Kus(y)) 2
Zloženie textilných vlákien 70 % Polyester; 30 % Polyamid
Farba Biela
Hmotnosť (kg) 0,1
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,1
Rozmery (d x š x v) (mm) 70 x 275 x 30
Oblasti využitia
  • Okná a sklenené povrchy
  • Dlažba
  • Zrkadlá
  • Priľnuté nečistoty