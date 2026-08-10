Súprava so sprejovou fľašou Extra
Nová súprava so sprejovou fľašou Extra obsahuje mikrovláknový návlek, nadstavec na stieranie s nastaviteľnou šírkou, škrabku na priľnuté nečistoty a 20 ml koncentrátu na čistenie okien.
Nová súprava na rozprašovanie s nastaviteľnou šírkou poskytuje optimálne výsledky pri čistení širokých aj úzkych okien. Utierku z mikrovlákna je možné ľahko pripevniť a rýchlo vymeniť vďaka suchému zipsu. Navyše môžete pomocou škrabky na nečistoty odstrániť aj tie najodolnejšie nečistoty z čelného skla.
Vlastnosti a výhody
Úzka a široká stieracia plocha
- Pre individuálne čistenie malých a veľkých okien.
Upevnenie na suchý zips
- Vďaka upevneniu prostredníctvom suchého zipsu možno návlek z mikrovlákna jednoducho a rýchlo vymeniť
Škrabka na nečistoty
- Škrabkou na nečistoty možno behom chvíľky odstrániť aj silno priľnuté nečistoty
Špecifikácie
Technické údaje
|Množstvo v balení (Kus(y))
|1
|Zloženie textilných vlákien
|85 % Polyester; 15 % Polyamid
|Farba
|Biela
|Hmotnosť (kg)
|0,2
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,3
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|120 x 120 x 250
Kompatibilné stroje
- Čistič okien WV 2 Plus P
- Čistič okien WV 2 Premium Čierna edícia
- Čistič okien WV 2 Universal Care
- Čistič okien WV 2 Universal Precision
- Čistič okien WV 2 Universal Precision+ Black
- Čistič okien WV 3 Comfort Care
- Čistič okien WV 4-4 Plus
- Čistič okien WV 5 Plus Anniversary Edition
- Čistič okien WV 5 Plus N
- Čistič okien WV 5 Plus N Battery
Oblasti využitia
- Okná a sklenené povrchy
- Hladké povrchy
- Zrkadlá
- Dlažba
- Priľnuté nečistoty
Príslušenstvo
Súprava so sprejovou fľašou Extra náhradný diel
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