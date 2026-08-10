Súprava so sprejovou fľašou Extra

Nová súprava so sprejovou fľašou Extra obsahuje mikrovláknový návlek, nadstavec na stieranie s nastaviteľnou šírkou, škrabku na priľnuté nečistoty a 20 ml koncentrátu na čistenie okien.

Nová súprava na rozprašovanie s nastaviteľnou šírkou poskytuje optimálne výsledky pri čistení širokých aj úzkych okien. Utierku z mikrovlákna je možné ľahko pripevniť a rýchlo vymeniť vďaka suchému zipsu. Navyše môžete pomocou škrabky na nečistoty odstrániť aj tie najodolnejšie nečistoty z čelného skla.

Vlastnosti a výhody
Úzka a široká stieracia plocha
  • Pre individuálne čistenie malých a veľkých okien.
Upevnenie na suchý zips
  • Vďaka upevneniu prostredníctvom suchého zipsu možno návlek z mikrovlákna jednoducho a rýchlo vymeniť
Škrabka na nečistoty
  • Škrabkou na nečistoty možno behom chvíľky odstrániť aj silno priľnuté nečistoty
Špecifikácie

Technické údaje

Množstvo v balení (Kus(y)) 1
Zloženie textilných vlákien 85 % Polyester; 15 % Polyamid
Farba Biela
Hmotnosť (kg) 0,2
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,3
Rozmery (d x š x v) (mm) 120 x 120 x 250
Oblasti využitia
  • Okná a sklenené povrchy
  • Hladké povrchy
  • Zrkadlá
  • Dlažba
  • Priľnuté nečistoty
Príslušenstvo
Súprava so sprejovou fľašou Extra náhradný diel

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