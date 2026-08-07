Návlek z mikrovlákna pre WV, interiér, 2 ks
Návlek z mikrovlákna pre vnútorné hladké plochy na optimálne odstraňovanie špiny pre sprejové fľaše Extra a Štandard. 2 kusy návlekov v balení.
Vďaka systému suchého zipsu sa návlek dá jednoducho vymieňať.
Vlastnosti a výhody
Návlek z mikrovlákna
- Pre čisté okná bez šmúh.
Upevnenie na suchý zips
- Vďaka upevneniu prostredníctvom suchého zipsu možno návlek z mikrovlákna jednoducho a rýchlo vymeniť
Určené pre Sprejové fľaše WV Extra
Špecifikácie
Technické údaje
|Množstvo v balení (Kus(y))
|2
|Zloženie textilných vlákien
|85 % Polyester; 15 % Polyamid
|Farba
|Biela
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|70 x 275 x 30
Kompatibilné stroje
- Čistič okien WV 2 Plus P
- Čistič okien WV 2 Premium Čierna edícia
- Čistič okien WV 2 Universal Care
- Čistič okien WV 2 Universal Precision
- Čistič okien WV 2 Universal Precision+ Black
- Čistič okien WV 3 Comfort Care
- Čistič okien WV 4-4 Plus
- Čistič okien WV 5 Plus Anniversary Edition
- Čistič okien WV 5 Plus N
- Čistič okien WV 5 Plus N Battery
- Čistič okien WV 5 Ultra Care
- Čistič okien WV 6 Bath Edition
- Čistič okien WV 6 Plus
- Čistič okien WV 6 Plus + úzka hubica
- Čistič okien WV 6 Plus Multi Edition - Kúpeľňa
- Čistič okien WV 6 Plus P
- Čistič okien WV 7 Signature Line
- Čistič okien WV 8 Signature Line
- Čistič okien WVP 10
- Čistič okien WVP 10 Adv
Oblasti využitia
- Okná a sklenené povrchy
- Dlažba
- Zrkadlá