Návlek z mikrovlákna pre WV, interiér, 2 ks

Návlek z mikrovlákna pre vnútorné hladké plochy na optimálne odstraňovanie špiny pre sprejové fľaše Extra a Štandard. 2 kusy návlekov v balení.

Vďaka systému suchého zipsu sa návlek dá jednoducho vymieňať.

Vlastnosti a výhody
Návlek z mikrovlákna
  • Pre čisté okná bez šmúh.
Upevnenie na suchý zips
  • Vďaka upevneniu prostredníctvom suchého zipsu možno návlek z mikrovlákna jednoducho a rýchlo vymeniť
Určené pre Sprejové fľaše WV Extra
Špecifikácie

Technické údaje

Množstvo v balení (Kus(y)) 2
Zloženie textilných vlákien 85 % Polyester; 15 % Polyamid
Farba Biela
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,1
Rozmery (d x š x v) (mm) 70 x 275 x 30
Oblasti využitia
  • Okná a sklenené povrchy
  • Dlažba
  • Zrkadlá