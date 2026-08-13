Okrúhla rozprašovacia tryska dlhá 3x10, 3mm
Dlhá okrúhla tryska pre systémy čistenia suchým ľadom od spoločnosti Kärcher. Vyvinutá pre abrazívne aplikácie, ako je odstraňovanie odolných inkrustov, farieb, oleja alebo sadzí.
Perfektná na efektívne čistenie napr. komponentov, vstrekovacích foriem alebo dokonca žacích robotov so systémami čistenia suchým ľadom. Dlhá okrúhla tryska vyrobená z robustnej nehrdzavejúcej ocele a hliníka umožňuje obzvlášť abrazívne aplikácie a ľahko odstraňuje ťažké nečistoty a inkrusty spôsobené olejmi, mazivami alebo sadzami. Rýchlovýmenný systém zaručuje mimoriadne jednoduchú, rýchlu a pohodlnú manipuláciu.
Vlastnosti a výhody
Dlhý, abrazívny prúdový obrys
- Vysoký výkon má za následok tiež ľahké odstránenie extrémne odolných usadenín.
- Veľmi nízka spotreba stlačeného vzduchu a CO2.
Systém rýchlej výmeny
- Extrémne ľahké ovládanie a variabilné nastavenie.
Robustný dizajn s dlhou životnosťou
- Vysoko kvalitné prevedenie z nehrdzavejúcej ocele a hliníka.
Špecifikácie
Technické údaje
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,1
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Oblasti využitia
- Čistenie odlievacích foriem a nástrojov.
- Na čistenie strojov, komponentov motora, foriem a tesniacich plôch
- Na odstraňovanie farby zo strojových komponentov.
- Na čistenie záhradného náradia a robotických kosačiek na trávu