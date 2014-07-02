Papierové filtračné vrecká pre WD,MV 2, 5 ks
2-vrstvové papierové filtračné vrecká s vynikajúcim filtračným výkonom. Vrecká sa vyznačujú vysokou odolnosťou a spoľahlivo zadržia aj jemný prach. Obsah balenia: 5 kusov.
Vlastnosti a výhody
2-vrstvové
- Odolné voči roztrhnutiu
- Vynikajúci filtračný výkon
Špecifikácie
Technické údaje
|Množstvo v balení (Kus(y))
|5
|Farba
|Hnedá
|Hmotnosť (kg)
|0,3
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,3
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|240 x 120 x 7
Oblasti využitia
- Suché nečistoty