Patrónový filter pre VC 5

Patrónový filter pre vysávače VC 5 spoľahlivo zadrží jemný prach. Vďaka umiestneniu vo filtračnej kazete sa s ním ľahko manipuluje - jednoducho sa vyberá a čistí.

Dlhodobý patrónový filter pre vysávače VC 5 spoľahlivo zadrží jemný prach. Vďaka umiestneniu vo filtračnej kazete sa s ním ľahko manipuluje - jednoducho sa vyberá a čistí. V prípade potreby je možné fiter vyčistiť oklepaním.

Vlastnosti a výhody
Vhodné príslušenstvo pre vysávač VC 5 Kärcher
Spoľahlivo zachytí aj jemný prach
Umiestnenie v kazete, vďaka čomu ho možno ľahko vybrať
Je ľahko oklepateľný
Špecifikácie

Technické údaje

Množstvo v balení (Kus(y)) 1
Farba Biela
Hmotnosť (kg) 0,1
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,1
Rozmery (d x š x v) (mm) 98 x 94 x 93
Oblasti využitia
  • Suché nečistoty