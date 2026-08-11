Patrónový filter pre VC 5
Patrónový filter pre vysávače VC 5 spoľahlivo zadrží jemný prach. Vďaka umiestneniu vo filtračnej kazete sa s ním ľahko manipuluje - jednoducho sa vyberá a čistí.
Dlhodobý patrónový filter pre vysávače VC 5 spoľahlivo zadrží jemný prach. Vďaka umiestneniu vo filtračnej kazete sa s ním ľahko manipuluje - jednoducho sa vyberá a čistí. V prípade potreby je možné fiter vyčistiť oklepaním.
Vlastnosti a výhody
Vhodné príslušenstvo pre vysávač VC 5 Kärcher
Spoľahlivo zachytí aj jemný prach
Umiestnenie v kazete, vďaka čomu ho možno ľahko vybrať
Je ľahko oklepateľný
Špecifikácie
Technické údaje
|Množstvo v balení (Kus(y))
|1
|Farba
|Biela
|Hmotnosť (kg)
|0,1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|98 x 94 x 93
Oblasti využitia
- Suché nečistoty