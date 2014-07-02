Predĺženie vysokotlakovej hadice, 10m, K2 - K7

10 m dlhá predlžovacia vysokotlaková hadica zabezpečuje vyššiu flexibilitu a rozširuje akčný rádius vysokotlakového čističa. Zapája sa jednoducho medzi zariadenie a vysokotlakovú hadicu, čo robí prácu jednoduchšou. Kvalitná robustná hadica Ø 8 je zosilnená textilný výpletom a disponuje ochranou proti zalomeniu hadice, ako aj stabilnou mosadznou prípojkou s dlhou životnosťou. Predlžovacia hadica vydrží tlak až 160 barov a je dimenzovaná pre teploty do 60 °C. Predlžovacia hadica sa dá samozrejme používať aj s čistiacimi prostriedkami. Hodí sa pre všetky vysokotlakové čističe Kärcher pre domácnosť triedy K2 - K7.

Vlastnosti a výhody
10 m predlžovacia hadica
  • Predĺženie akčného rádiusu, vyššia flexibilita
Kvalitná hadica s priemerom 8 zosilnená textilným výpletom
  • Dlhá životnosť
Ochrana proti prelomeniu
  • Ochrana hadice pred zalomením
Mosadzná prípojka
  • Dlhá životnosť a vysoká kvalita
Špecifikácie

Technické údaje

Dĺžka (m) 10
Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 1,2
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 1,4
Rozmery (d x š x v) (mm) 240 x 240 x 85