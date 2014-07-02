Predĺženie vysokotlakovej hadice, 10m, K2 - K7
Predĺženie vysokotlakovej hadice pre vyššiu flexibilitu. 10 m robustná kvalitná hadica s priemerom DN Ø 8. Zosilnená textilným výpletom, s ochranou proti zalomeniu hadice a mosadznou prípojkou s dlhou životnosťou.
10 m dlhá predlžovacia vysokotlaková hadica zabezpečuje vyššiu flexibilitu a rozširuje akčný rádius vysokotlakového čističa. Zapája sa jednoducho medzi zariadenie a vysokotlakovú hadicu, čo robí prácu jednoduchšou. Kvalitná robustná hadica Ø 8 je zosilnená textilný výpletom a disponuje ochranou proti zalomeniu hadice, ako aj stabilnou mosadznou prípojkou s dlhou životnosťou. Predlžovacia hadica vydrží tlak až 160 barov a je dimenzovaná pre teploty do 60 °C. Predlžovacia hadica sa dá samozrejme používať aj s čistiacimi prostriedkami. Hodí sa pre všetky vysokotlakové čističe Kärcher pre domácnosť triedy K2 - K7.
Vlastnosti a výhody
10 m predlžovacia hadica
- Predĺženie akčného rádiusu, vyššia flexibilita
Kvalitná hadica s priemerom 8 zosilnená textilným výpletom
- Dlhá životnosť
Ochrana proti prelomeniu
- Ochrana hadice pred zalomením
Mosadzná prípojka
- Dlhá životnosť a vysoká kvalita
Špecifikácie
Technické údaje
|Dĺžka (m)
|10
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|1,2
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|1,4
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|240 x 240 x 85