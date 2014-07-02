Stierky na akumulátorové čističe okien
Vymeniteľné stierky na okná
Náhradné stierky určené na akumulátorové čističe okien Kärcher sú štandardným sortimentom príslušenstva a náhradných dielov a máme ich v ponuke v troch štandardných rozmeroch so šírkou 170, 250 alebo 280 mm. Silikónové stierky sa pri nesprávnom zaobchádzaní môžu jemne opotrebovať, čo zníži ich schopnosť dokonale zotierať zostatkovú vodu z okien spolu s odsávaním. Tieto stierky však dokážete za niekoľko desiatok sekúnd jednoducho vymeniť a opäť tak dokážete umyť okno bez šmúh jediným ťahom.
Stierky na čistenie hladkých povrchov bez šmúh
Odporúčame, aby ste na rôzne povrchy v domácnosti používali rôzne stierky. Napríklad pri čistení podlahy skôr hrozí, že sa stierka poškriabe o kamienok z topánky a s takouto stierkou by pri čistení okien zostávali na skle šmuhy, ktoré však na podlahe nevidno. Ak s AKU čističom na okná umývate aj tvrdé podlahy alebo keramický obklad v kúpeľni, na každý z týchto povrchov si vyhraďte individuálnu stierku. Stierka na okná či zrkadlá sa tak nepoškodí o nečistoty na zemi alebo o vodný kameň.