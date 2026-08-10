Súprava filtračných vreciek z netkanej textílie pre VC 2, 5 ks

Vrecká z netkanej textílie s praktickým uzáverom pre hygienickú výmenu bez kontaktu so špinou. Vhodné pre Kärcher vysávače VC 2.

Vrecká z netkanej textílie s praktickým uzáverom pre hygienickú výmenu bez kontaktu so špinou. Vhodné pre Kärcher vysávače VC 2.

Vlastnosti a výhody
Vrecká z netkanej textílie s praktickým uzatváracím systémom
  • Pre hygienickú výmenu bez kontaktu so špinou
Veľký objem vrecka
Špecifikácie

Technické údaje

Množstvo v balení (Kus(y)) 5
Farba Biela
Hmotnosť (kg) 0,2
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,3
Rozmery (d x š x v) (mm) 350 x 160 x 33
Oblasti využitia
  • Suché nečistoty