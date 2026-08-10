Súprava filtračných vreciek z netkanej textílie pre VC 2, 5 ks
Vrecká z netkanej textílie s praktickým uzáverom pre hygienickú výmenu bez kontaktu so špinou. Vhodné pre Kärcher vysávače VC 2.
Vrecká z netkanej textílie s praktickým uzáverom pre hygienickú výmenu bez kontaktu so špinou. Vhodné pre Kärcher vysávače VC 2.
Vlastnosti a výhody
Vrecká z netkanej textílie s praktickým uzatváracím systémom
- Pre hygienickú výmenu bez kontaktu so špinou
Veľký objem vrecka
Špecifikácie
Technické údaje
|Množstvo v balení (Kus(y))
|5
|Farba
|Biela
|Hmotnosť (kg)
|0,2
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,3
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|350 x 160 x 33
Oblasti využitia
- Suché nečistoty